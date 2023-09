“Argentina, 1985″ fue elegida como mejor película iberoamericana en los Premios Ariel de México

Argentina, 1985, película en la que Santiago Mitre narra el Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar, sumó anoche un nuevo reconocimiento internacional al ser considerado la mejor película iberoamericano en los Premios Ariel que se dieron en México.

La distinción al filme que retrata la tarea de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo llegó ahora desde la máxima cita del cine mexicano que anoche tuvo su 65° edición y por primera vez mudó su sede de la capital del país a Guadalajara.

Allí, “El norte sobre el vacío”, un western que reflexiona acerca de la masculinidad, dirigido por Alejandra Márquez Abella, se llevó el lauro principal, mientras que Alejandro González Iñarritu mereció el de Mejor Director por “Bardo”.

El elenco de "Argentina, 1985" celebrando el Premio Platino a Mejor película iberoamericana de ficción. Madrid, España (Foto: Alberto Ortega /Europa Press via AP)

El galardonado recorrido de “Argentina, 1985″

A un año de iniciar su camino en el Festival Internacional de Venecia (donde obtuvo el premio Fipresci de la crítica internacional), la cinta protagonizada por Ricardo Darín, se impuso en los Globos de Oro, los Goya, los Satellite Awards y los Platino, entre otros lauros planetarios.

Y aunque quedó a las puertas de lograr un tercer Oscar para el cine nacional, arrasó en otras entregas de premios a nivel local como los Cóndor de Plata y los Sur.

Argentina, 1985 lidera los Premios Platino con 14 nominaciones.

Otras películas premiadas

El drama sobre una familia arraigada al campo mexicano y amenazada por el crimen organizado “El norte sobre el vacío”, de Alejandra Márquez Abella, triunfó el sábado por la noche en la 65ª entrega del Premio Ariel de cine mexicano, llevándose el premio de mejor película, en una noche en la que “Bardo” de Alejandro G. Iñárritu y “Huesera” de Michelle Garza Cervera también recibieron importantes premios.

“Toma los elementos arquetípicos del western para construir su dramatismo, pero no por eso es un western. Creo que es una película que habla del costumbrismo mexicano”, dijo sobre su filme Márquez Abella previo a la ceremonia.

“Para mí la verdadera pregunta es en realidad ¿de quién es la tierra?, porque en realidad la tierra no es de nadie, esa es la gran pregunta que quiere contestar esta película”, agregó la directora de filmes como “Las niñas bien” y la próxima a estrenarse “A Million Miles Away” (“A millones de kilómetros”).

Raul Briones, de "El norte sobre el vacío", posa a su llegada al almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)

Si bien la película de Márquez Abella, que también cuenta con actuaciones de Dolores Heredia y Gerardo Trejoluna, se llevó el premio más codiciado de la noche, el veterano G. Iñárritu, quien estuvo presente en la ceremonia realizada por primera vez en la ciudad occidental de Guadalajara, tuvo el gusto de llevarse el premio a mejor director.

Su historia surrealista acerca de la psique de un documentalista y periodista mexicano también se llevó el premio de mejor actor para su protagonista Daniel Giménez Cacho, vestuario, fotografía, edición, sonido y diseño de arte, este último departamento encabezado por Eugenio Caballero.

Axel Kuschevatzky entrevista a Santiago Mitre, Peter Lanzani y a Ricardo Darín en la alfombra roja de los Oscar 2023. Había un optimismo desbordante sobre las chances de "Argentina, 1985". (Captura)

“Un viaje trabajar con Alejandro en México, con Daniel y con estos compañeros maravillosos”, dijo a AP Caballero. “A mí los proyectos que me llaman la atención son los que me retan y me conectan en la víscera ... aunque ‘Bardo’ es un proyecto muy complejo, muy cerebral en ese sentido, también tiene mucho, mucho que ver con temas que me interesan, me agarró de la tripa”.

El filme de terror y maternidad “Huesera”, de Michelle Garza Cervera, que llegó como el más nominado de la noche, triunfó en las categorías de ópera prima, guion original, maquillaje y efectos especiales.

“Hay tantas expectativas al respecto de la maternidad, y tanto sacrificio, que se le exige a las mujeres”, dijo Garza Cervera. “Y un tipo de cárcel emocional al que se mete a las mujeres, tomen la decisión de ser o no ser madres, me parecía un tema ideal para abordar en una película de horror, ya que el horror justamente habla de todo lo innombrable, de todo lo silenciado”.