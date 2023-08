Aparecieron las primeras imágenes del “romance” entre Bad Bunny y Gael García Bernal

En horas de la tarde, Bad Bunny estuvo en boca de todos, luego de que se revelaran las primeras imágenes del “romance” entre él y Gael García Bernal. Amazon Prime Video se encargó de enseñarle a los fanáticos dicho suceso y en cuestión de horas, miles de usuarios opinaron al respecto.

Cabe recordar que tanto el cantante como el reconocido actor, son parte del reparto de la película que narrará la historia real de Saúl Armendáriz, el renombrado luchador de lucha libre que fue muy popular en la década del ‘80. El film se llamará “Cassandro” y dispondrá de grandes participaciones.

Dicha entrega contará cómo el ex campeón mundial se destacó no solamente por su desempeño en el boxeo, sino que también fue de los primeros en este deporte en declararse abiertamente homosexual. Además, mostrará todos los altibajos del luchador y cómo logró notoriedad con sus campeonatos, pese a que no era bien visto tener esa orientación sexual.

Asimismo, la película explorará todos los momentos felices y turbulentos de la vida de Armendáriz. Allí es donde se incluyen los romances y donde participará tanto Bad Bunny como Gael García Bernal interpretando los papeles y personalidades correspondientes.

Bad Bunny y Gael Gargía Bernal

Según las informaciones oficiales, el elenco no solamente está conformado por estas grandes personalidades, sino que también estarán figuras de renombre, como por ejemplo Raúl Castillo, Joaquín Cosio, Roberta Colindrez, entre otros tantos. Además, el proyecto está a cargo del cineasta Ross Williams.

El film se estrenará el 20 de septiembre de este año, en Amazon Prime Video Méximo. A partir del 22 del mismo mes, la entrega protagonizada por Bad Bunny estará disponible para el resto del mundo a través de la plataforma de streamming.

Bad Bunny se enojó: tiró el celular de una fan al agua y se burló de las críticas

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se volvió tendencia en las redes sociales después de quitarle el teléfono a una fan y revolearlo al agua cuando ella intentó sacarse una foto con el artista.

En la secuencia se puede ver al músico caminando junto a un grupo de gente cuando una fan se pone a su lado y él le quita el teléfono y se lo tira al agua sin mediar palabra. Él sigue caminando como si nada y una mujer que iba grabando a su lado le dice “¿Enserio?”. El músico solo responde “respeten el paso” mientras un hombre le hace el aguante por atrás.

Seguí leyendo