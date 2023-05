Antonella Menem compartió una filosa carta abierta contra su abuela Zulema Yoma: “Que Dios la perdone”

En medio de la controversia generada por la producción de la serie “¡Síganme!”, que relatará la vida de Carlos Menem, la nieta del fallecido expresidente argentino, Antonella Menem, publicó una carta abierta contundente en contra de Zulema Yoma, la madre de Carlitos y Zulema Menem.

En su cuenta de Instagram, Antonella, hija de Carlos Menem Jr., compartió una foto de su padre junto a su abuela, en la que se muestra a Zulema sonriendo y tomada de la mano de su hijo, quien falleció trágicamente en marzo de 1995 en un accidente de helicóptero en San Nicolás.

“Les va a parecer raro este posteo, pero ustedes saben que más allá del enojo que hay por tantos años que me hicieron sufrir, no descarto que Zulema la paso muy mal, y hablo de mí abuela para q no se confundan”, comenzó expresando la joven de 35 años, cuyo reconocimiento como hija legítima de Carlitos Menem Junior fue resuelto en noviembre de 2003.

Antonella Menem publicó una foto inédita con una durísima carta abierta dedicada a su abuela Zulema Yoma.

Luego, la sobrina de Zulemita, quien luchó durante 11 años para ser reconocida como hija legítima del corredor automovilístico, relató cómo llegó a poseer esa foto y expresó su opinión al respecto: “Me pasaron está foto y realmente mí mirada fue directamente a ella (Zulema) luego a mí bello padre, y lo que me llamó la atención fue la sonrisa deslumbrante que tenía (Zulema) al lado de mí papá”.

Sorprendida, Antonella afirmó: “No recuerdo verla nuevamente sonreír así después de la muerte de mí papá nunca más vi sus ojos brillar”.

Concluyendo su carta, se refirió a sí misma: “Qué extraño todo, ¿no? Pensar que mi padre dejó una parte de él para aliviar ese dolor y ella nunca lo aceptó... Dios quiera que mi padre las perdone y que Dios también las perdone. Yo ya las perdoné, no se puede vivir así”.

La lucha de Antonella Menem con Zulema Yoma

Antonella, hija de Carlitos Menem Junior y Amalia Pinetta, fruto de una relación fugaz, luchó durante muchos años para descubrir su identidad. Recién en 2003, la justicia la reconoció como heredera del expresidente argentino, quien falleció el 14 de febrero de 2021.

Sin embargo, nunca logró establecer el vínculo deseado con la familia paterna. “Uno se acostumbra con el paso de los años, pero me costó mucho y el tema del apellido no ayudó. Pasé momentos muy difíciles en la escuela. Todo ese rechazo me causó mucho daño”, explicó la joven en una entrevista en el programa “A la tarde” (América, a las 15:30).

Al mencionar lo difícil que fue ser aceptada como parte de la familia Menem, Antonella mencionó a Zulema Yoma: “Yo era muy pequeña y solo la vi cuando tuve que realizarme la prueba de ADN. Tanto ella como Zulemita nunca quisieron que me hiciera esas pruebas”.

Antonella Menem es hija de Carlos Menem Junior, fallecido en 1995, y su familia paterna nunca la quiso reconocer como tal.

Además, Antonella reveló que en una ocasión visitó la casa de su abuelo, cuando aún estaba vivo y a petición suya. Sin embargo, Zulemita no solo le impidió la entrada, sino que también la agredió físicamente para que se marchara.

“Me sacó del auto a golpes. Me arrastró del pelo y golpeó a mi amiga, quien intentó ayudarme. En un momento, entró al automóvil y golpeó a mi hijo, que tenía un año y medio. A veces uno guarda silencio, pero ahora no quiero callarme más”, expresó enojada Antonella.