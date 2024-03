Antes y después de Angela Torres: su experiencia en la farándula y los cambios estéticos

Con una familia repleta de grandes figuras del espectáculo, Angela Torres también quiso ser parte y apostó tanto por la actuación como por la música. A pesar de esto, sus diferentes looks y cambios estéticos siempre fueron noticia.

Angela Torres y su familia famosa. / Archivo

La jovencita nació el 13 de agosto de 1998 en el barrio de Avellaneda, Buenos Aires. Sus padres son grandes figuras de la farándula; por un lado Gloria Carrá y, por otro, su padre Marcelo Torres. La relación familiar con Diego y Lolita Torres nunca deja de ser un punto de crítica hacia ella.

Angela Torres y su familia famosa. / Archivo

Aunque encontró su lugar de fama en las redes sociales, Angelita siempre estuvo al tanto de las críticas hacia ella pero pudo salir sana y salva de ahí. Solo ella sabe cómo fueron sus inicios y una pequeña de ocho años estudiando teatro y circo es la base fundamental para lo que es hoy en día.

De la pantalla a la música

Aunque no todos están al tanto de este dato, Torres tuvo su primera aparición en televisión en seis capítulos de la tira Patito Feo. Al mismo tiempo, recibió un premio como Revelación Femenina por su actuación en la obra de teatro Irreal.

El antes y después de Angela Torres. / Gentileza

En cuanto al primer papel protagónico frente a las cámaras fue con la serie Simona, un inolvidable para ella. Aún así, ya había sido parte de Un viaje a la Luna, Los Padecientes, Solamente vos y Esperanza Mía, entre otros.

El antes y después de Angela Torres. / Gentileza

El antes y después de Angela Torres. / Gentileza

En lo que respecta al ambiente musical, su primera canción solista fue Vueltas al reloj en el 2015, aunque no alcanzó suficiente fama y hasta pasó desapercibida. Algunos meses después, su voz fue elegida por muchos al presentar La vida Rosa en el Personal Fest del 2016. Desde ahí y en adelante siguió apostando por ello; entre sus éxitos se encuentran: Guapo, Kitty, Las leyes de la vida, entre otras.

El antes y después de Angela Torres. / Gentileza

¿Angela Torres pasó por el quirófano?

Desde el momento en que La Joaqui comenzó a aparecer en televisión más de uno vio un gran parecido entre la referente del RKT y la sobrina de Diego Torres. Por esta razón ambas recibieron muchas críticas, pero también hablaron al respecto.

El antes y después de Angela Torres. / Gentileza

“Yo no me operé toda la cara, si lo hubiera hecho, bien por mí, pero no puedo creer la cantidad de cosas que me comenta la gente”, aseguró Angelita en una entrevista con Biri Biri. Aún así, las diferencias entre su juventud y su adultez son notorias.

El antes y después de Angela Torres. / Gentileza

El antes y después de Angela Torres. / Gentileza

Sus pómulos más chicos, la nariz bastante respingada a comparación de antes y hasta unos labios muy diferentes son algunas de las características que se pueden destacar. “¡Estoy distinta porque crecí! Ni siquiera me hago el perfilado de cejas. No sé si lo dicen porque en fotos de Instagram una se retoca, se alisa la piel”, fue lo único que dijo al respecto.