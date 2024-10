Anteojos, traje y corbata: así se presentó L-Gante a la audiencia del juicio oral en su contra

L-Gante se presentó este martes en la primera audiencia del juicio oral en su contra, el que tuvo lugar en el partido bonaerense de Mercedes. Elián Ángel Valenzuela se presentó con anteojos, traje y corbata y pidió declarar, por lo que por primera vez habló sobre lo que ocurrió aquella noche por la que fue denunciado.

El cantante de Cumbia 420 está acusado de los delitos de “amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

El joven solicitó ante el juez, Ignacio Racca, poder declarar y en esta primera audiencia expuso: “Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación. Yo estaba con mi mujer, Tamara, y mi hija, andando por General Rodríguez. Atrás me seguía en un Mercedes mi amigo Luis Ibañez y lo acompañaba Julio Moyano”, comenzó a relatar L-Gante.

“En un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle”, agregó Elián durante su declaración.

“Sabiendo que estaba la peregrinación, dije ´muy lejos no va a ir´. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto”, aseguró.

Qué dijo el abogado que denunció a L-Gante sobre el comienzo del juicio oral

El abogado que denunció a L-Gante, Leonardo Sigal, brindó unas palabras al salir del juicio con el móvil de La Nación y explicó: “El juez recién nos acaba de rechazar la detención, espero que Valenzuela comparezca como tiene que hacerlo con todas las jornadas, que no haya sorpresas y se pueda acelerar el proceso”.

Por otro lado, mencionó que el juez rechazó el pedido de detención y que por el momento no está de acuerdo con la situación, ya que hubo muchas amenazas contra ellos. Por lo que quiere asegurarse de que irá al veredicto y que no se fugará en el proceso.

Además, mencionó que hasta el día de ayer estuvieron saliendo audios del papá de Valenzuela amenazando a De Marco, que es su cliente. También agregó: “Hubo muchas chanchadas, debería estar detenido”.

Asimismo, el letrado explicó: “Amenazaron a todo el mundo, hay dos testigos que no vienen por eso. Estamos convencidos de que vamos a demostrar que Rosa cambió el testimonio y que está mintiendo. La vamos a imputar por falso testimonio”.

En tanto, comentó que le parece injusto que De Marco esté detenido y que Valenzuela venga en una cuatro por cuatro. Por último, detalló que el lunes van a estar los testigos de la audiencia y que luego los citarán para el veredicto.