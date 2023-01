“Anécdotas del rock mendocino”, el libro de Sinda Miranda para conocer a los grandes músicos locales

Una mujer que ha vinculado su vida al rock, y especialmente al que se produce en forma local, es Sinda Miranda, quien recientemente editó y publicó “Anécdotas del rock mendocino”, un libro de historias que no son mínimas, sino que reflejan el tránsito de un género que es, en nuestra provincia, semillero de grandes músicos y bandas.

La tapa del libro es una creación de Diego Juri

Sus páginas recogen historias cómplices de amigos que comparten escenarios, camarines, estudios de grabación, ensayos y espacios reservados solo a los músicos de un show. Se trata de 37 historias contadas por sus protagonistas, de las 77 que Sina Miranda recopiló en formato de podcast y que están publicadas en su cuenta de Spotify.

El libro, cuyo costo de publicación corrió por cuenta de Cultura de la municipalidad de Godoy Cruz, fue presentado por primera vez el 8 de diciembre en el Parque San Vicente, minutos antes del inicio de la Fiesta de la Cerveza. El libro cuenta con el prólogo Walter Casciani, la edición de Javier Cusimano y el arte de tapa de Diego Juri.

Sinda Miranda es mendocina por adopción. Nació en Buenos Aires, es escritora, fotógrafa, divulgadora cultural y agente de prensa de rock. Cuando vivía en Barcelona conoció a quien es actualmente su pareja, un mendocino que conquistó también su oído y su gusto por el rock local.

Marcelo López en la presentaciòn del libro

A lo largo de su trayectoria como escritora, Sinda ha publicado tres libros. En 1998 sacó “Nadie y el gris eterno de tu sombra” por editorial Dunken. En 2011, “Cuando estás conmigo” y “La vida es simple” ambos bajo el sello editorial Bubok.

Ha participado en innumerables propuestas radiales en la conducción y producción, tanto en Buenos Aires como en Mendoza. Desde el 2015 dirige su magazine digital “Tal como soy” y en marzo de 2021 ingresó al programa “La gente arriba” por Radio 2, con su columna “Anécdotas del rock mendocino”, de donde surgió el material para el libro que ahora presenta.

¿Cómo hiciste para compilar tanta información?

Hace cosa de dos años Diego Gareca me convoca para que haga un microprograma de 10 minutos en Radio 2 y me dice “Fíjate que sea de rock mendocino”, entonces como yo ya tenía muchísimas historias recopiladas y audios, entonces le digo “¿Te parece que hagas de anécdotas del rock mendocino? Porque es lo que yo tengo y podemos salir con eso”. Ahí empecé con el tema de los podcasts y las anécdotas ya de forma más seria sí y bueno. Hace cinco meses volvió Gareca a llamarme y me propuso hacer un libro.

SInda con Clonti Benegas

Pero tuviste que pasar los podcast a texto

Este trabajo de investigación yo ya lo venía tipeando en Word, por otro lado desgrababa las entrevistas , entonces tenía el laburo casi hecho, porque lo venía haciendo semanalmente para la radio. Gareca me dijo que todas las anécdotas no podían salir en el primer libro, así que hicimos una selección de 37, de las 77 que tengo en Spotify, donde se puede escuchar a los protagonistas hablando de ellos, con la emoción de ellos.

¿Cuál fue el criterio de selección para este libro?

El primer criterio fue el de la edad, con los músicos más viejitos, con los que me costó juntarme. Tal es el caso del Pájaro Corbalán, estuve un año detrás de él hasta que pude coincidir. Es el maestro de todos los bateristas de Mendoza, y yo quería una anécdota de él.

Tapa de DIego Juri

La primera historia con la que comienza el libro es con uno de los fundadores del rock mendocino, Jorge Benegas, que cuenta una anécdota de la canción con la que se inició la autoría de letras en castellano, escrita por él, y que fue presentada en el Teatro Compañía de María, con su banda Cielo, en el año 1971.

Por eso el criterio fue seleccionar primero a los grandiosos del rock, y luego los homenajes a los que se fueron.

¿En esta sección quiénes entraron?

Ahí tengo cinco capítulos dedicados a Sergio Embrioni, Marciano Cantero, Topeka (Raúl “Willy Topeka” Rodríguez), Andrés Carrión y Marcelo Mastroianni. De estos cinco que ya no están entre nosotros pero vamos a mantener en nuestro corazón siempre y vamos a tratar de mantener vivo su legado, hay dos casos: Uno de Marciano Cantero que me contó la anécdota cuando estaba vivo y yo la tenía pendiente para sacar cuando pasó lo que pasó. Marcelo Mastroiani fue uno de los primeros que salió en la radio.

Juan Camps

¿Qué otros músicos encontramos en el libro?

Ese fue el criterio de selección: primero los fundadores, luego los que se fueron y luego puse a las chicas. Está Claudia “Clonti” Benegas, Vicky Di Raimondo, Mariela Contreras, que cuentan sus anécdotas. Los espacios que quedaron fueron completados con otros músicos como Sebastián Rivas contando una anécdota de La Cofradía de la Flor Solar. Así se cumplieron las 37 anécdotas para este primer volúmen.

¿Y las que quedaron afuera?

Voy a pelear para que las 40 historias que quedaron afuera salgan en un segundo volúmen, porque ya están listas. Pero vamos de a poquito. Por ahora tengo doscientos ejemplares del primer volumen, que no está en librerías, sino que se tienen que contactar conmigo directamente.