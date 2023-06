Alexis ‘Cone’ Quiroga fue visto con una chica que no era Coti Romero, en medio de los rumores de crisis

En medio de las constantes muestras de amor en las redes sociales, Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga han dejado de compartir fotos juntos, lo que ha generado sospechas sobre una posible ruptura en la pareja. Estefi Berardi, panelista del programa Mañanísima, reveló el contundente motivo detrás de esta decisión.

“Esta pareja viene con sospecha de ruptura porque borraron todas las fotos juntas. Ella sacó las historias destacadas. Primero las había dejado y les había cambiado el logo, pero ahora las sacó”, afirmó Berardi en el programa.

La pareja famosa de Gran Hermano posó en una sesión de fotos.

Posteriormente, Berardi compartió las palabras de la exparticipante de Gran Hermano, explicando por qué Coti eliminó las imágenes románticas con El Conejo. Según Estefi, habló directamente con Coti y esta le reveló que no están pasando por una crisis.

Explicó que decidieron no publicar tantas cosas juntos debido a los comentarios negativos que recibían en las redes sociales, y que esta decisión la tomaron en conjunto con El Conejo.

“Coti me dice ‘decidí bajar el perfil porque de una cosita hacen un mundo y prefieren no subir nada por un tiempo. No pasó nada en particular’”, reveló Estefi durante el programa.

A pesar de tener la versión de la protagonista, Estefi Berardi aseguró que Coti y El Conejo están atravesando una crisis en su relación. “La información que me llegó es que hace un mes que están en crisis... Me dicen que no está todo bien y que vienen en la cuerda floja”, afirmó Berardi.

Coti y el Cone, angustiados tras la gala de este lunes

Tanto Coti como El Conejo han eliminado varias publicaciones juntos en redes sociales, dejando solo un posteo en el caso de El Conejo. Esto ha generado aún más especulaciones sobre la situación actual de la pareja.

Las redes sociales se han convertido en una ventana a la vida personal de las celebridades, pero también pueden ser un espacio donde los comentarios negativos y los rumores afecten la estabilidad de una relación.

Coti y El Conejo han decidido tomar distancia en cuanto a su exposición en redes sociales para proteger su relación de las críticas y especulaciones. Solo el tiempo dirá si lograrán superar esta supuesta crisis y retomar su amor en las redes sociales.

Alexis ‘Cone’ Quiroga fue visto con una chica que no es Coti

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tocó en el Movisar Arena frente a más de diez mil personas. Los participantes de la última edición de Gran Hermano no quisieron perderse el show y fue así como se los vio a algunos entrar.

Pochi, desde su cuenta de Instagram @gossipeame compartió una imagen de Romina Uhrig entrando al evento y decía: “La NO NOTICIA: Romina Uhrig entrando al Movistar Arena, tocaba Ke personajes, me cuentan que el Cone fue también con una chica”, empezó diciendo.

Así entraba la exparticipante de Gran Hermano al Movistar Arena.

El relato continuó en la misma fotografía y afirmaba: “Lo que no sabemos es si era una amiga, familiar o qué onda, la llevaba como abrazaba del hombro y mi seguidora no llegó a captarlo”, sembró la duda Pochi.

Lo que se confirmó algunos minutos después, por parte de una seguidora de la cuenta, es que se trataba de la hermana del ‘Cone’, llamada Karen.

Esto no aleja ni acerca los rumores de crisis entre Coti y Alexis, pero al menos ninguno de los dos ha dado indicios de que la relación no siga en pie, más que las publicaciones faltantes en sus Instagrams

