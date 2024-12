Alberto Cormillot rompió en llanto en la radio, destrozado por la muerte de Jorge Lanata

La partida de Jorge Lanata sigue generando conmoción en el ambiente artístico y periodístico. En la mañana de este 31 de diciembre, Alberto Cormillot rompió en llanto durante una emisión en Radio Mitre, conmovido por el fallecimiento del periodista y conductor.

La tristeza del reconocido médico, quien compartió espacio laboral con Lanata, se hizo evidente cuando intentó expresar su admiración y afecto hacia el comunicador, pero el dolor no le permitió poder expresarse.

El programa comenzó con las palabras de María Isabel Sánchez, quien abrió la emisión con un mensaje de cariño y respeto hacia Lanata: “Todo el mundo está despidiendo con congoja y con cariño a Jorge, y con admiración”. Sin embargo, cuando invitó a Cormillot a sumarse a la reflexión, este no pudo hablar, vencido por las lágrimas.

“No tenemos ganas de reírnos. Realmente no nos sale. La tristeza es un sentimiento natural, sano, que hay que vivirlo también, como cada cosa de la vida”, agregó Sánchez al ver la emoción que embargaba a su compañero, quien no pudo continuar con el tema debido a su dolor evidente.

La admiración de Alberto Cormillot al trabajo de Jorge Lanata

Más tarde, en diálogo con TN, Cormillot tuvo la oportunidad de expresar con más calma su sentir sobre el periodista. “Trabajé con él hace dos o tres años y tuve un enorme respeto, cariño. Era muy buen compañero”, señaló.

El médico destacó la capacidad de Lanata para conectar con las personas y hacerlas brillar durante sus entrevistas, lo que él consideró una habilidad única en su estilo periodístico. “Hacía entrevistas a un árbol y lo podía hacer quedar como Gardel porque era su manera de preguntar y sacar lo mejor que cada persona podía dar”, expresó emocionado.

Alberto Cormillot en "Cuestión de peso". (Foto: captura de pantalla)

Cormillot no dudó en equiparar el talento de Lanata con figuras icónicas del periodismo. “Me recuerda a Blackie, una periodista de la década del 70, que podía hacer brillar a cualquier persona”, mencionó.

La entrevista cerró con palabras cargadas de admiración y respeto por el legado que deja Lanata en el mundo del periodismo. “Lo voy a recordar como un ídolo y un buen compañero”, afirmó Cormillot.