“Agregar una casa”: cuánto sale Netflix en Argentina si compartís la cuenta

Netflix Argentina comenzó a aplicar montos extra en la suscripción de quienes comparten la cuenta, es decir, aquellos que la utilicen fuera de casa. ¿Cómo lo detecta el servicio? Por la dirección IP, la ubicación y la actividad.

De compartir, entonces, la persona deberá pagar más cada mes, sumado a los impuestos (desde 74% adicional por PAIS, IVA y retención a cuenta de Ganancias).

IMPUESTOS QUE APLICAN EN ARGENTINA PARA NETFLIX Y SERVICIOS DIGITALES EN EL EXTERIOR

Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%

Impuesto a las transacciones virtuales (PAIS) del 8%

Impuesto por resolución 5.232/2022 del 45%* a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (era del 35%)

Total: 74% de impuestos adicionales en servicios digitales (en algunos distritos del país hay 2% adicional por Ingresos Brutos).

Netflix Argentina ya cobra extra por cada casa: esto debés hacer para no perder acceso - Imagen ilustrativa / Web

CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN ARGENTINA (AGOSTO DE 2022)

Precio de plan básico de Netflix (un solo dispositivo en la misma casa, calidad SD)

$429 membresía + $317,46 impuestos (74%)

Total $746,46

Precio de plan estándar de Netflix (dos dispositivos en simultáneo en la misma casa, HD)

$799 membresía + $591,26 impuestos (74%)

Total $1.390,26

Precio de plan premium de Netflix (cuatro dispositivos en la misma casa, 4K+HDR)

$1.199 membresía + $887,26 impuestos (74%)

Total $2.086,26

A esos valores se les deberá sumar el cargo por casa extra.

Cuánto cuesta Netflix Argentina en agosto de 2022 - Imagen ilustrativa / Web

Netflix: cuánto sale agregar una casa extra

Desde el 22 de agosto de 2022, se aplican estas medidas en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana (ya estaban vigentes en Chile, Perú y Costa Rica):

Una casa por cuenta de Netflix

Todas las cuentas de la plataforma, sin importar el plan, podrán incluir un acceso desde una casa (sin cargo extra) en la que se seguirá disfrutando de Netflix en cualquier dispositivo.

Dos o más casas extra por cuenta de Netflix (compartido)

Se puede usar la cuenta de Netflix en casas adicionales, pagando 219 pesos argentinos más impuestos por casa extra (unos $400 con el 74% de impuestos).

Pero varía según el plan:

Los miembros del plan Básico pueden agregar una casa extra.

Los del plan Estándar dos casas extra.

Los del plan Premium hasta tres casas extras.

El cartel de bloqueo que aparece a los usuarios de Netflix si comparten cuenta y no pagan extra por cada casa (Gentileza)

Qué pasa con Netflix si viajás o estás de vacaciones

Se podrá hacer uso de Netflix fuera de casa solamente a a través de una tablet, dispositivo móvil o laptop. Por ejemplo: cuando vas en el colectivo, subte o tren.

Podrás ver Netflix en una TV fuera de tu hogar durante hasta dos semanas, siempre y cuando tu cuenta no se haya usado previamente en dicha ubicación. Esto se permite una vez por ubicación, por año. Por ejemplo: cuando vas de vacaciones o estás en la casa de otro amigo o familiar usando tu cuenta.

Si se pasa ese período de tiempo, Netflix te cobrará extra por casa.

Netflix Argentina ya cobra por usar una misma cuenta en distintas casas (Foto ilustrativa / Web)

CÓMO EVITAR QUE NETFLIX TE COBRE UN EXTRA SI YA COMPARTÍS TU CUENTA

Netflix explicó que no cobrará automáticamente el extra y que te va a consultar antes en pantalla si querés agregar la casa ya en uso por un cargo adicional.

El problema es que quizás otras personas no lo sepan y provoquen que la tarifa a pagar suba, más teniendo en cuenta que el cambio dura hasta el final del periodo de facturación. En ese caso, vas a tener que cambiar la contraseña de Netflix si querés evitar que se utilice tu cuenta y que se agreguen casas extras desde otras ubicaciones. O entrar en la configuración de tu cuenta (usá el navegador, no la app) y eliminar casas que no quieras que aparezcan en la facturación.