Acusaron a Morena Rial de vender a su perro y fue tajante al hablar de la polémica que generó en redes

Morena Rial otra vez en el medio de la escena, pero esta vez por intentar vender a través de WhatsApp a su perro, por una importante suma. Se viralizó un mensaje que la hija de Jorge Rial envió exponiendo las razones por las que ya no quería al animal y generó repudio, por lo que decidió salir a hablar.

En redes circuló una captura de pantalla de una conversación que Morena tuvo con otra persona en la que ofrecía su perro por 200 mil pesos. En los mensajes, la joven resaltó que era por el bien de la mascota, ya que su hijo tenía un trato un tanto agresivo para con el animal.

Acusaron a Morena Rial de vender a su perro.

“Si sabés de alguien que lo quiera... Yo lo compré con papeles pero no lo puedo tener porque Fran (el hijo) es bruto, es Blue Merle (el perro), es hermoso”, se lee en el mensaje que escribió la mediática.

Y agrega: “Me salió 230, pero a 200 lo dejo sin problema. Necesito que esté tranquilo y sea feliz, acá Fran es chiquito y no entiende”. Eso fue lo que indignó a los usuarios de las redes.

Morena Rial se defendió en redes sociales tras la supuesta venta de su perro

Morena Rial decidió dar la cara por los mensajes que circularon en las redes y en un video, habló sobre la supuesta venta de su perro, la que finalmente no se habría realizado.

“Voy a aclarar la situación del perro porque me tienen cansada”, arrancó Morena su descargo a través de un video que colgó en sus historias de Instagram.

“No vendí ningún perro”, aclaró y no negó el chat que se volvió viral. Sin embargo, aseguró que se trataba de una conversación antigua y que finalmente regaló a su mascota y no cobró un peso a cambio.

“El perro lo terminé regalando. Yo lo compré, pero no lo puedo tener porque ya tengo dos animales y lo regalé”, argumentó sobre por qué intentó vender al animal. “Los que tengan que opinar, es un problema mío. Esto pasó hace un mes y vienen a vender justo ahora la noticia... vayan a vender leche podrida a otro lado”, cerró furiosa.

