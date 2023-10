ABBA suena en versión sinfónico-coral con dos conciertos en la Nave Universitaria

Los éxitos de ABBA, el grupo pop que fue revelación en los 70 a nivel mundial y que retornaron a los escenarios en 2021 con nuevos hits, tendrá su concierto sinfónico tributo en Mendoza, con dos noches donde sumarán su arte la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, el Coro de Niños y Jóvenes UNCuyo (dirigido por Ángela Burgoa) y las solistas vocales Marianella Martín y Mariel Santos.

Con arreglos de Adriana Figueroa, Mario Galván y Leandro Riolobo los grandes clásicos de esta banda pop, entre los que están Dancing Queen, Mamma Mia, Chiquitita, Super Trouper y Voulez vous, cobrarán vida en una fusión de sonidos orquestales y voces solistas.

La Sinfónica ha previsto, para este espectáculo, dos funciones, que serán hoy y mañana, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo con la conducción del director artístico del organismo orquestal, Tobias Volkmann.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $2500 general y $2000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados. También se pueden comprar personalmente en boletería de la Nave (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

Íconos del pop

En la década de 1970, cuatro talentosos músicos suecos se unieron para formar un grupo que cambiaría la historia de la música pop: ABBA. Compuesto por las inigualables voces de Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, y respaldado por las habilidades compositivas de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, ABBA se convirtió en un fenómeno global. El grupo lanzó álbumes icónicos como Arrival (1976) y The Album (1977), que contenían sus grandes éxitos.

Su música pegadiza y letras emotivas resonaron con audiencias de todas las edades, llevando al grupo a la fama internacional. ABBA ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con Waterloo, un hito que catapultó su carrera. Su estilo influyó en la escena musical posterior y artistas como Madonna, Lady Gaga y Cher han la influencia de ABBA.

Cómo será el concierto

Orquesta Sinfónica de la UNCuyo. Director: Tobias Volkmann. Solistas vocales: Marianella Martin y Mariel Santos. Con: Coro de Jóvenes UNCuyo y Coro de Niños de la UNCuyo. Repertorio: Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Super Trouper, Have a Dream-Thanks for the music, The Winner Takes it All, Money Money Money, SOS, Chiquitita, Lay all your love on me, Voulez Vous y Gimme, Gimme, Gimme (A Man After Midnight). Días y hora: hoy y mañana a las 20.30. Lugar: Nave Universitaria (Parque Central, Ciudad). Entradas: Entradaweb.