A sus 37 años, Lindsay Lohan fue mamá: nació Luai, su primer hijo

Lindsay Lohan fue mamá por primera vez y su representante confirmó la feliz noticia. Nació Luai, su primer hijo junto a su marido, Bader Shammas. La estrella de “Juego de gemelas” y su esposo, el financiero Bader Shammas, con quien se casó el año pasado.

Lohan y Shammas fueron padres de un “hijo hermoso y saludable” llamado Luai, dijo su representante a The Associated Press en un comunicado que fue publicado este lunes. Sin embargo, la fecha exacta del nacimiento del pequeño no fue revelada.

“La familia está locamente enamorada”, decía el comunicado. Lohan, de 37 años, dio a luz en Dubai, donde vive con su familia, según Page Six.

Luai es un nombre árabe que significa “escudo” o “protector”. Lohan anunció su embarazo en marzo con una foto publicada en Instagram de un traje de bebé blanco que decía “Próximamente”.

Lindsay Lohan, emocionada con su maternidad

En una entrevista de junio con la revista Allure, Lohan expresó su emoción por convertirse en madre y habló sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

“No puedo esperar a ver cuál es el sentimiento y cómo es ser simplemente una madre”, dijo. “Es abrumador en el buen sentido”, resaltó.

“Hablé con Jamie Lee Curtis recientemente, y me dijo: ‘Simplemente trae al bebé contigo y todo estará bien’”, comentó.

La madre de Lohan, Dina Lohan, le dijo recientemente a la revista People que su hija deseaba ser madre. “Lindsay siempre ha amado a los niños porque yo amo a los niños y mi madre ama a los niños. Soy una de cuatro”, dijo.

“Tenemos una gran familia, por lo que ella siempre ha querido tener hijos. Y ella es tan maternal”, agregó. En cuanto a Shammas, Dina aseguró que es “tan dulce y que están tan felices. Están realmente felices y listos”.

