A Furia le dieron el premio a la “mejor jugadora” e hizo un escándalo en la última noche de Gran Hermano

El pasado domingo, la final de Gran Hermano 2024 coronó al uruguayo Bautista Mascia como ganador. Sin embargo, el verdadero escándalo llegó un día después, durante la gala especial de cierre donde se premiaron a los concursantes por sus mejores momentos.

La noche estuvo marcada por la escandalosa actitud de Juliana Scaglione, conocida como Furia, quien rechazó un premio y protagonizó varios momentos incómodos en vivo.

Rechazó el premio en vivo

En un evento destinado a homenajear a los participantes, Furia fue seleccionada por sus compañeros como la jugadora favorita de esta edición.

No obstante, al recibir el premio, su reacción fue inesperada y contundente. “Me parece una pelot..., son unos falsos”, exclamó Furia, visiblemente molesta, mientras rechazaba la estatuilla que le entregaba Laura Ubfal. Acto seguido, se levantó y dejó el premio sobre el mostrador frente al conductor Santiago Del Moro.

La situación se tornó aún más tensa cuando Furia continuó hablando desde su asiento, lanzando insultos que llevaron a la producción a apagarle el micrófono.

“Tenés que ser agradecida,” le recriminó Marisa Brel, a lo que Santiago Del Moro intentó calmar la situación diciendo: “Bueno, ya está. Si no lo quiere, ya está.”

Explicaciones y críticas a los panelistas

Minutos antes de este incidente, Furia había sido protagonista de otra polémica al recibir el premio a la “mejor pelea” por su enfrentamiento con Federico “Manzana” Farías. Al intentar abrazarla Costa, representante de los analistas, Furia se alejó demostrando su descontento, lo que generó incomodidad en el ambiente.

Durante su intervención, Furia expresó su desacuerdo con la decisión del premio y reivindicó su rol en el programa. “¿Cómo van, Furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating. Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción. Por más que todos ustedes se rían,” afirmó señalando a sus compañeros.

Ceferino Reato, quien también había entregado el premio, comentó al escuchar la explosión de Furia: “Vámonos antes de que nos peguen”.

Descargo posterior en redes sociales

Tras el programa, Juliana recurrió a su cuenta de Instagram para explicar su comportamiento y confirmar que todo había sido una actuación.

“Uno nace con un don especial, y cuando llegás al corazón de la gente no hay con qué darle. Gracias a todos los furiosos que dejaron su vida por mí,” comenzó su mensaje.

La respuesta de Furia en GH 2024

“Porque también ellos mostraron mi lado bueno junto a mi hermana, gracias por estar día y noche sufriendo, riendo y disfrutando conmigo, este Gran Hermano cruzó todos los límites.”

Furia agradeció a la producción, desde los camarógrafos hasta los productores, por cambiarle la vida y destacó los amigos y talentos que se lleva de la experiencia.

“También sé que fue duro el camino, pero tuvo un final feliz. Esto fue un gran show y tenía que terminar como tal. ¿Se la comieron verdad? Chiste chiste,” concluyó su publicación, cerrando el capítulo con un tono de humor.

