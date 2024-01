A días de dar a luz, Daniela Celis confesó el terrible momento que atraviesa

La dulce espera de Daniela Celis por la llegada de sus gemelas, Aime y Laia, se ve empañada por las dificultades que enfrenta en la recta final del embarazo.

La ex participante de Gran Hermano compartió sus experiencias en una entrevista con Revista Pronto, donde reveló los desafíos y molestias que está experimentando antes del nacimiento de sus hijas.

Ya se conoce la fecha en la que nacerán las hijas de la pareja.

Con entusiasmo pero también con sinceridad, Celis expresó su anhelo por el momento en que las gemelas lleguen al mundo: “A esta recta final la estoy viviendo con muchas ansias y no veo la hora de que nazcan las bebas. La panza cada semana crece un montón y siento que en cualquier momento voy a explotar”.

Sin embargo, la emoción se ve eclipsada por las dificultades que enfrenta durante las noches, principalmente debido al insomnio que la afecta.

La futura mamá compartió su experiencia: “Me pasa de todo. Estoy en el tercer trimestre, que es el último, y ya casi no puedo dormir. Me paso la noche semi sentada en la cama y me cuesta conciliar el sueño”.

El insomnio ha llevado a que sus noches sean complicadas, describiendo su situación de forma conmovedora: “Duermo semi sentada. Casi no descanso y a veces lloro porque no puedo dormir. Thiago está durmiendo, me escucha lloriqueando, me pregunta qué me pasa y le digo que no puedo dormir”.

Celis detalló los desafíos físicos que enfrenta, desde dolores corporales hasta problemas para encontrar una posición cómoda para descansar: “Me duele todo el cuerpo, no encuentro ubicación en la cama y si me muevo a la derecha, me acalambro todo el lado derecho y si me pongo para la izquierda, me pasa lo mismo”.

Los otros síntomas que afectan a Daniela Celis en su embarazo

Además, la ex Gran Hermano compartió otros síntomas que afectan su bienestar general: “Tengo dolores de rodilla porque las bebas pesan mucho y a esta altura ya tengo 30 kilos arriba de mi peso, y eso que me cuido un montón en las comidas. El calor y la retención de líquido me matan y casi no puedo caminar”.

A pesar de estos desafíos, la próxima mamá mantiene una actitud positiva y espera con ansias el momento en que pueda tener a sus pequeñas en brazos, superando las dificultades que presenta el último tramo del embarazo.