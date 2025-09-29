29 de septiembre de 2025 - 14:15

Lavalle: Irrigación entregó máquinas y vehículos a Inspecciones de Cauce

El Superintendente Sergio Marinelli y el Intendente lavallino Edgardo González, participaron del acto. Fue en la Asociación de Inspecciones de la Cuarta Zona del río Mendoza, donde además inició la capacitación de riego intrafinca con gran convocatoria.

EML0148
EML0163
EML0251
EML0321
Por Redacción

Este viernes el Departamento General de Irrigación entregó nuevas má8quinas y vehículos adquiridos recientemente a Asociaciones e Inspecciones de Cauce de la cuenca del río Mendoza. Fue en la sede de la Cuarta Zona de Riego, en Villa Tulumaya, Lavalle, donde además comenzó la primera de las tres jornadas del programa “Asistencia Técnica en Riego Agrícola” para productores, que el organismo del agua lleva a todas las cuencas.

El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, estuvo presente en la firma de los convenios por los cuales se entregó en comodato a la Asociación de Inspecciones de la Cuarta Zona y a las Inspecciones Hijuela Esteban y Acre Campo Espejo dos máquinas excavadoras, que permitirán mejorar las tareas de mantenimiento de canales. Además, se entregaron dos camionetas Titanio 4×4 y un utilitario pick up, marca Fiat, a la Subdelegación de Aguas del río Mendoza. El Intendente de Lavalle, Edgardo González, acompañó el encuentro al igual que el Subdelegado de Aguas, Marcelo Landini.

Comenzó la capacitación de riego intrafinca

Con la presencia de 60 productores lavallinos inició el programa de “Asistencia Técnica en Riego Agrícola”, que el organismo del agua lleva adelante para regantes de la Provincia, enmarcado en el programa de asistencia técnico financiera de la Provincia de Mendoza con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Fue el primero de tres encuentros presenciales que continuarán los próximos 3 y 17 de octubre, con otra charla teórica y luego, con una parcela demostrativa.

La capacitación, que es brindada por técnicos de Irrigación y del INTA, facilita el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y la modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, acompañando a los productores en el proceso de solicitud de crédito ante CFI. Su objetivo es transformar el riego en un motor de desarrollo sostenible, resiliente y competitivo para el agro mendocino. La mejora en el riego intrafinca es crucial para el sector hídrico de Mendoza.

