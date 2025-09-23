Cornejo y Marinelli presentaron una millonaria compra de vehículos con recursos propios de Irrigación.

El Gobernador Alfredo Cornejo y el Superintendente Sergio Marinelli presentaron la cuarta compra de maquinaria y la quinta de camionetas con recursos propios de Irrigación en esta gestión. La actividad fue en la mañana del lunes, en la explanada de la Casa de Gobierno. Acompañaron por Irrigación al Superintendente, Consejeros del HTA, Subdelegados de Aguas, funcionarios del DGI, Inspectores de Cauce, maquinistas y regantes.

El Departamento General de Irrigación adquirió: 8 máquinas, 3 camiones, 1 tractor y 16 camionetas, que suman una inversión total de $3.895.543.835.

Tanto en la compra de maquinarias como de camionetas, Irrigación adjudicó por debajo del Presupuesto Oficial, lo que implica ahorro, eficiencia y una correcta utilización de los fondos públicos. El ahorro es de $633.164.801 ($559.950.801 de diferencia con las máquinas, sumados a $73.214.000 en las camionetas).

"Este ahorro, más el que estamos teniendo en obras por la misma situación (Irrigación paga por debajo del Presupuesto Oficial) hace que sigamos teniendo un remanente para seguir invirtiendo en pequeñas obras. Hemos tratado siempre de aumentar el porcentaje del presupuesto que va a inversiones y bajar el gasto corriente", aseguró el Superintendente a los medios presentes.

MVI0004 1 En la presentación se expusieron la totalidad de los rodados adquiridos, que consta de una máquina excavadora hidráulica sobre orugas (21.5 a 25 toneladas), otra máquina de menor porte excavadora hidráulica sobre orugas (13 toneladas), tres retroexcavadoras de cargador frontal sobre neumáticos 4x4 con brazo extensible, una retroexcavadora de cargador frontal sobre neumáticos 4x4 con brazo estándar, una retroexcavadora de cargador frontal sobre neumáticos 4x4 con brazo extensible – balde 4 en 1 (tipo almeja), una topadora sobre orugas (mínimo 37.5 toneladas) armada con hoja semi universal y escarificador de 1 diente, un camión tractor 6x4 (potencia mínima 450 cv) con doble eje trasero y plato de enganche, dos camiones, un tractor 6x4 (potencia mínima 300 hp) con doble eje trasero y con plato de enganche, tres carrocerías de vuelco trasero metálica con sistema hidráulico (Capacidad 15 a 18 m³.) y un tractor 80hp, 4wd con cabina. El total invertido es de $3.245.757.835.