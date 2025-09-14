Irrigación comenzó con el programa de Asistencia Técnica en Riego Agrícola y fue con productores de Santa Rosa

El Departamento General de Irrigación puso en marcha el programa “Asistencia Técnica en Riego Agrícola” con productores de Santa Rosa .

De esa manera el organismo dio el primer paso inmediatamente después de que el viernes pasado, 5 de septiembre, Irrigación junto al Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) lanzaran de manera conjunta el “Programa de Apoyo para la Tecnificación del Riego”, asistencia técnica y financiera para la mejora de la eficiencia del Riego Intrafinca, junto al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores de la Provincia.

El programa de Irrigación facilita el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y la modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, acompañando a los productores en el proceso de solicitud de crédito ante el CFI,

En la Asociación Santa Rosa y con la presencia del Superintendente Sergio Marinelli, Inspectores de Cauce y productores de ese departamento, se presentó el programa que articula el diagnóstico preciso de la situación actual, la capacitación de los actores clave, la gestión de inversiones necesarias y el acompañamiento técnico sostenido. Su objetivo es transformar el riego en un motor de desarrollo sostenible, resiliente y competitivo para el agro mendocino. La mejora en el riego intrafinca es crucial para el sector hídrico de Mendoza.

Luego de la presentación se llevó a cabo el primero de los tres encuentros que componen esta capacitación, que continuó el jueves 11 de septiembre y finalizará el jueves 18. Previamente, el 16 de septiembre habrá una actividad especial con una jornada de salida a campo, durante la que se presentará tecnología en riego gravitacional y presurizado. A esto se sumará la posibilidad de que productores y empresas puedan intercambiar experiencias, inquietudes e información para mejorar el riego intrafinca. La jornada será en la Finca Campo Verde, Las Catitas, Santa Rosa.

La agenda continuará el próximo 22 de septiembre en la cuenca del río Mendoza (lugar a confirmar), el 24 en San Carlos, el 25 en San Rafael y el 29 en Alvear, cuando se presente allí el programa para productores de la zona.

Capacitación, acompañamiento técnico y acceso a tecnificación

Datos arrojados por el Balance Hídrico realizado por el DGI revelan que la eficiencia de riego intrafinca en Mendoza varía entre el 50% y el 62%, dependiendo de la cuenca. La eficiencia global ponderada, que incluye conducción y operación, apenas alcanza entre el 40% y el 50,8% por lo que la situación exige una transformación profunda en las prácticas de riego para sostener la rentabilidad y competitividad del sector agrícola mendocino.

Mirando hacia el futuro, se proyectan mejoras sustanciales en la eficiencia de aplicación del agua intrafinca mediante la tecnificación del riego. El Programa de Asistencia Técnica en Riego Agrícola facilita esta transición mediante capacitación, acompañamiento técnico y acceso a herramientas para la tecnificación, lo que permitirá medir y, consecuentemente, aumentar la eficiencia de manera sostenible.

El Programa de Asistencia Técnica en Riego se implementa a través de una estructura metodológica que permite abordar de forma progresiva y articulada las necesidades de los productores, a través de distintas etapas acompañando técnicamente y en forma continua, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de impactos, promoviendo la mejora en las prácticas de riego y la sostenibilidad del sistema productivo.

El acompañamiento técnico en cada etapa garantiza que la inversión en riego se traduzca en mejoras concretas en productividad, sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático, permitiendo un aumento medible de la eficiencia del uso del agua a nivel intrafinca.