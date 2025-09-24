Cornejo y Marinelli firmaron la entrega del Acueducto Ganadero Monte Coman-La Horqueta

En un acto significativo para el desarrollo hídrico de Mendoza , este martes el Gobernador Alfredo Cornejo y el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli , firmaron el Acta de Entrega de la obra “Acueducto Ganadero Monte Comán-La Horqueta, San Rafael-La Paz Mendoza” , por parte de la Provincia al organismo del agua.

Este evento se llevó a cabo en la Ciudad de San Rafael y marca un hito en la gestión de recursos hídricos en la región.

El Acueducto Ganadero tiene como objetivo mejorar la infraestructura de riego y el abastecimiento hídrico para las actividades productivas en la zona, beneficiando a numerosos productores y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agropecuario.

En el Acta de Entrega se establecieron varias cláusulas que regulan la operación y mantenimiento de la obra. Irrigación , a través de la Inspección de Cauce creada específicamente para este fin, asume la competencia territorial en relación con el acueducto, asegurando la administración técnica y operativa de la infraestructura.

Las partes involucradas también reafirmaron que esta entrega se encuentra en línea con el convenio de colaboración firmado en octubre de 2022, lo que refuerza el compromiso de trabajar en conjunto para mejorar la infraestructura hídrica de Mendoza.

“Lo que hace la Provincia es traspasarnos la obra a Irrigación, que ya conformó la Inspección de Cauce y está intervenida porque así nace, con una persona de Irrigación a cargo. Todavía nos queda un mes y medio para la recepción definitiva de la obra, hay que poner a punto el Acueducto, ya que no todos los usuarios futuros lo están usando entonces eso genera que haya que regular válvulas, todavía el funcionamiento no está pleno por lo que los acompañaremos hasta fin de año. Luego realizarán su asamblea y elegirán autoridades, con su presupuesto anual, apoyados técnicamente por nosotros y luego el año que viene ellos se encargarán del manejo absoluto del acueducto, como pasa en todas las Inspecciones de Cauce”, aseguró Marinelli en conferencia de prensa al término de la firma de convenio.

Canal Serú Civit

Cornejo y Marinelli también recorrieron un tramo del conocido Canal Serú Civit, donde se realizarán obras que contemplan la impermeabilización y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³, lo que facilitará un riego programado y adaptado a las necesidades de los productores.

El proyecto es canalizado a través de Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.