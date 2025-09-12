12 de septiembre de 2025 - 13:32

Irrigación convoca a empresas proveedoras de tecnología de riego y productores

La reunión será el martes 16 de septiembre, en la sede central del organismo.

Por Redacción

El Departamento General de Irrigación puso en marcha el Programa de Asistencia Técnica en Riego Agrícola, en sintonía con el de asistencia financiera a los sectores productivos de las economías regionales del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Por esta razón, Irrigación convoca a empresas proveedoras de tecnología de riego a participar de una reunión con el objetivo de informar los ejes temáticos del programa.

La reunión será el próximo martes 16 de septiembre, desde las 10 h, en la sede central de Irrigación, ubicada en Avenida España y Barcala de la Ciudad de Mendoza.

El objetivo es que productores y empresas proveedoras de tecnologías puedan intercambiar experiencias, inquietudes e información para mejorar el riego intrafinca.

