Irrigación invierte en maquinaria pesada y equipos

Se realizó la apertura de sobres y hubo 12 ofertas. El organismo del agua comprará 10 nuevas unidades, entre máquinas, camiones, excavadoras y retroexcavadoras por $3.700.750.000.

El Departamento General de Irrigación llevó adelante este lunes 8 de septiembre el acto licitatorio para la adquisición de maquinaria pesada, para la cual el organismo del agua realizará una importante inversión: $3.700.750.000. La adquisición responde a las necesidades planteadas por las Subdelegaciones e Inspecciones de Cauce, de modernizar y renovar los equipos de trabajo en toda la provincia.

Entre los equipos a adquirir se encuentran una excavadora hidráulica sobre orugas de 21 a 25 toneladas; una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 tonelada; tres retroexcavadoras cargador frontal sobre neumáticos 4×4 con brazo extensible; una retroexcavadora cargador frontal sobre neumáticos 4×4 con brazo estándar; una retroexcavadora cargador frontal sobre neumáticos 4×4 con brazo extensible, balde 4 en 1; una topadora sobre orugas (mínimo 37,5 toneladas) armado con hoja semi universal y escarificador de 1 diente; un camión tractor 6×4 doble eje trasero con plato de enganche; dos camiones tractor (de potencia mínima 300 HP) doble eje trasero con plato de enganche; tres carrocerías vuelco trasero metálica con sistema hidraúlico (capacidad 15 a 18 m3) y un tractor de 80 HP, 4WD, con cabina.

20250908_101123 Doce ofertas económicas fueron recibidas de las siguientes empresas: DELFER SRL, LMA INDUSTRIAL SA, TRACK MAR SACI, ZMG ARGENTINA SRL, FICAMEN SA, GRUAS SAN BLAS SA, DIESEL LANGE SRL, FINNING ARGENTINA SA, VIALERG SA, AMERICAN VIAL GROUP SRL, HEINZ LOOS SRL e IGARRETA MÁQUINAS SA. Las ofertas serán evaluadas previamente a la adjudicación, en los próximos días.

El acto licitatorio contó con la presencia del Superintendente de Irrigación Sergio Marinelli, del Director de Contabilidad y Finanzas, Guillermo Muñóz, del Lic. Edgardo Juárez, por la Dirección de Desarrollo Organizacional y del equipo del Departamento de Compras y Contrataciones.