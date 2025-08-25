25 de agosto de 2025 - 17:57

El concurso IDEAGUA lanza su edición 2025

La propuesta, articulada con la Subsecretaría de Educación de Mendoza, está destinada a estudiantes del nivel secundario de toda la provincia y busca en esta nueva edición que los jóvenes presenten afiches que comuniquen ideas inspiradas en el eslogan del V Congreso Internacional Agua para el Futuro: “Hacia un nuevo pacto social por el agua”.

El exitoso concurso, que está destinado a jóvenes estudiantes del nivel secundario de escuelas técnicas y orientadas de toda la provincia, lanza su 5° edición. IDEAGUA regresa con una nueva propuesta para que los estudiantes expresen, a través del diseño de un afiche, reflexiones visuales que comuniquen ideas inspiradas en el lema del V Congreso Internacional Agua para el Futuro 2025: “Hacia un nuevo pacto social por el agua”. La iniciativa está articulada con la Subsecretaría de Educación de Mendoza.

Los jóvenes de 1° a 4° año, tanto de gestión pública como privada, podrán participar en forma individual o grupal (máx. 3 personas). Cada propuesta deberá contar con el acompañamiento de un docente tutor, quien actuará como referente pedagógico y nexo institucional. La iniciativa ganadora se premiará con una tablet para el participante (si es una propuesta grupal, cada integrante recibirá una) y una tablet para el docente.

Las propuestas presentadas serán evaluadas por un comité organizador según los siguientes criterios:

a) Pertinencia al objetivo del concurso.

b) Coherencia e integración del sistema visual.

c) Solidez conceptual.

d) Creatividad, innovación y originalidad.

e) Claridad y contextualización temática.

f) Uso eficiente de los recursos técnicos.

g) Calidad estética.

h) Cumplimiento de las bases y requisitos técnicos.

  • Límite de inscripción y presentación de propuestas: 17 de octubre.

  • Anuncio de los ganadores: 17 de noviembre.

  • Muestra y presentación de afiches: 2, 3 y 4 de diciembre.

