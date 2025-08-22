22 de agosto de 2025 - 14:18

San Rafael: empresas constructoras visitaron la zona donde se ejecutará la modernización de un importante canal de riego

Se trata del canal Serú Civit. En él se realizará una importante inversión que se financiará con Fondos del Resarcimiento Industrial.

Por Redacción

Luego del llamado a licitación que realizó la semana pasada el Gobierno de Mendoza junto al Departamento General de Irrigación, para la ejecución de la Modernización del Sistema de Riego del canal Serú Civit, se llevó a cabo una visita a la zona donde se emplazará la obra.

Representantes de las empresas constructoras, que podrán presentar sus propuestas hasta el 26 de agosto, a las 10 hs (ver aviso), recorrieron la zona donde se ejecutará la obra cuya inversión alcanza los $4.738.500.000 y traerá beneficios para 352 usuarios, mejorando la producción de 2.430 hectáreas.

Esta obra, financiada con Fondos del Resarcimiento, incluye la impermeabilización de 5,3 km del canal y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³ para facilitar el riego programado.

Alcance y objetivos de la obra

El objetivo principal de la obra es ofrecer mayor flexibilidad en la gestión del agua. Esto permitirá implementar un sistema de riego más eficiente y adaptado a las necesidades de cada parcela y facilitará el acuerdo entre los productores y la Inspección de Cauce.

Entre los objetivos específicos de la obra, se destacan:

  • Optimizar la distribución del agua garantizando un uso más eficiente.

  • Reducir las pérdidas de agua por infiltración.

  • Mejorar la gestión del riego en general.

  • Diseñar nuevas obras de derivación para flexibilizar la demanda de riego.

  • Impermeabilizar el tramo del canal en la zona de túneles.

