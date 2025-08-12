Hospital El Carmen: Un modelo de Neurorehabilitación integral que transforma vidas

Con un modelo pionero en neurorehabilitación, el Hospital El Carmen logra altas médicas en tiempos récord y recuperaciones que devuelven independencia y esperanza a sus pacientes.

El Centro de Rehabilitación Ayacahuina del Hospital El Carmen, inaugurado en 2007 y refuncionalizado en 2021 con la apertura de un área de internación con cinco camas en el mismo Centro Ayacahuina, se ha consolidado como un referente en la atención de patologías neurológicas y neuroquirúrgicas. Lo que comenzó como un centro de rehabilitación ambulatoria, ha evolucionado para ofrecer un servicio integral que abarca desde la atención a pacientes internados en distintas áreas del hospital hasta la rehabilitación ambulatoria y un seguimiento exhaustivo, un modelo que lo posiciona como uno de los pocos en su tipo a nivel nacional e internacional.

El hospital ha logrado externar a más de 140 pacientes que han requerido neurorehabilitación. La mayoría de estos casos corresponden a accidentes cerebrovasculares (isquémicos y hemorrágicos), politraumatismos severos, traumatismos encefalocraneanos y polineuropatías del paciente crítico. Un dato sobresaliente es el promedio de estadía en internación, de solo 40 días, significativamente menor que los seis meses de promedio en otros centros a nivel mundial, lo que evidencia la eficacia y los excelentes resultados del programa.

El proceso de atención en El Carmen es transversal: los pacientes ingresan por el Servicio de Emergencias, reciben el tratamiento agudo de su patología en áreas como Clínica Médica, Terapia Intensiva, Unidad Coronaria o Cirugía, y una vez estabilizados, continúan su rehabilitación en el área de internación de Ayacahuina si su cuadro clínico lo requiere. Cuando alcanzan ciertos objetivos funcionales y cuentan con el apoyo familiar necesario, son externados para continuar su rehabilitación de forma ambulatoria en el mismo hospital.

La excelencia de este servicio se fundamenta en un equipo humano ultracalificado. Los médicos especialistas en rehabilitación (fisiatras) y en medicina interna, así como el personal de enfermería y los terapeutas, poseen una formación de doble especialidad y una vasta experiencia. Esta integración con otros servicios del hospital, como Neurología Clínica, es fundamental para el abordaje integral del paciente. Además de la kinesioterapia e hidroterapia, el centro ofrece terapias ocupacional y visual, neuropsicología, fonoaudiología y rehabilitación de piso pélvico.

En junio de este año, se cumplieron cuatro años de este modelo de atención, con excelentes estándares de calidad en gestión y asistencia. Gracias a estos resultados, OSEP (Obra Social de Empleados Públicos) ha dispuesto la incorporación de cuatro camas adicionales en Ayacahuina para ampliar la oferta prestacional.