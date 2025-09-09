9 de septiembre de 2025 - 16:02

Modernización Canal Matriz Valle de Uco-Sistema Presurizado Altamira: se conocieron las ofertas de 5 empresas

Este martes Irrigación hizo la apertura de sobres y hubo ofertas por debajo del presupuesto oficial, de $43.743.200.000. La obra se ejecutará en San Carlos.

IMG-20250909-WA0033
IMG-20250909-WA0029
IMG-20250909-WA0046
Por Redacción

Con la presencia del Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, este martes se realizó la apertura de sobres con las ofertas económicas presentadas para la obra “Modernización de Riego canal Matriz Valle de Uco-Sistema Presurizado Paraje Altamira”. El presupuesto oficial de la obra, que busca contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, es de $43.743.200.000, canalizado a través de Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

Fueron cinco las propuestas recibidas de las siguientes empresas: CEOSA $38.020.250.874,11; CARTELLONE $44.560.093.981,34; GREEN – CORPORACIÓN DEL SUR – UT $45.463.206.038,52, HUGO DEL CARMEN OJEDA – CyE CONSTRUCCIONES – UT $ 62.563.535.859,60 y LAUGERO – ROVELLA CARRANZA – UT $47.538.484.645,99. Las mismas serán evaluadas por un comité previamente a la adjudicación.

La obra beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318 productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos). El área de proyecto está conformada por una gran extensión y diversa participación de distintos beneficiarios, por lo cual se dividió la misma en 3 sectores.

¿Qué se ejecutará?

Tres reservorios: Reservorio 1 (en sector 1), con capacidad de 92.685,94 m³; Reservorio 2 (en sector 2), con capacidad de 67.935,94 m³; y Reservorio 3 (en sector 3), con capacidad de 72.628,36 m³. Todos con sus respectivas obras de entrada y salida de agua, filtrado, desarenador, sala de control, operación y mantenimiento de los mismos.

  • 90 kilómetros de red de tuberías con válvulas en los 3 sectores: seccionadoras, de aire y de desagüe, con hidrantes y bornas.
  • Revestimiento del canal Uco, con una longitud de 3.820 m.
  • Compuertas y módulos de máscara.
  • Red e instalaciones eléctricas.
  • Riego del arbolado público.

