2 de septiembre de 2025 - 00:00

Alma, la asistente virtual de OSEP, ahora con Inteligencia Artificial

Desde agosto, Alma incorporó un modelo de IA que le permite responder de forma más precisa, directa y personalizada a las consultas de los afiliados.

Por Redacción

Desde principios de agosto, Alma, la asistente virtual de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), incorporó un modelo de inteligencia artificial (IA) para mejorar la calidad de sus respuestas.

Esta tecnología le permite interpretar el lenguaje natural, lo que significa que ya no solo responde a través de menús de opciones, sino que también ofrece respuestas directas y precisas a las consultas de los afiliados.

La IA de Alma está entrenada para responder preguntas relacionadas con los servicios de OSEP. Por ejemplo, puede informar sobre cómo solicitar turnos, qué documentación es necesaria para trámites específicos o los pasos a seguir para realizar solicitudes a través de la propia asistente virtual.

Actualmente, es posible realizar más de 400 trámites con Alma, que gestiona más de 200.000 conversaciones mensuales con los usuarios.

Ahora, en Alma:

  • Interpreta preguntas formuladas de manera natural

  • Responde directamente a la pregunta

  • Alma con IA aprende de las interacciones y mejora continuamente la calidad de sus respuestas.

