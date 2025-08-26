OSEP San Rafael: un enfoque interdisciplinario para la salud y el bienestar

En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de sus afiliados con enfermedades crónicas, la Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ) de San Rafael ha implementado un programa integral que combina la actividad física y la kinesiología. El equipo, compuesto por médicos, profesores de educación física y kinesiólogos , trabaja de manera conjunta para ofrecer un acompañamiento seguro y adaptado a cada paciente.

El programa se centra en el Espacio de Actividad Física para Pacientes Crónicos y de Rehabilitación Cardiopulmonar , donde se agrupa a los afiliados según sus necesidades específicas, como enfermedades metabólicas, cardiorrespiratorias o degenerativas. Antes de cada sesión, se realizan controles exhaustivos de signos vitales como la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, garantizando un entorno seguro para todos los participantes.

El área de kinesiología juega un papel fundamental en este enfoque. Los especialistas realizan evaluaciones posturales para detectar desbalances musculoesqueléticos, lo que les permite diseñar programas de ejercicio preventivos y terapéuticos personalizados .

Además, se ofrecen talleres de kinefilaxia donde se abordan temas esenciales para la salud postural y funcional, como:

foto 2

La Kinefilaxia como herramienta clave

En un continuo esfuerzo por innovar, este espacio integra la Kinefilaxia, una disciplina a cargo del Licenciado en Kinesiología Federico Arrieta. Esta técnica, fundamental en la fisioterapia y la rehabilitación, se enfoca en el estudio del movimiento y el funcionamiento del sistema nervioso.

La kinefilaxia permite a los profesionales evaluar y tratar el dolor neuropático, causado por la irritación o compresión de los nervios. También es una herramienta esencial para mejorar la movilidad y la función nerviosa en personas con lesiones o condiciones neurológicas.

El propósito final de este programa interdisciplinario es claro: promover la autonomía biológica y funcional de los pacientes, enfocándose en la mejora del equilibrio, la marcha y la fuerza. Con este tipo de iniciativas, OSEP San Rafael reafirma su compromiso con la salud y el bienestar a largo plazo de sus afiliados.