26 de agosto de 2025 - 18:45

Irrigación habilita el Registro de prestadores de telemetría para pozos de agua subterránea

El objetivo es fortalecer la fiscalización de concesiones, la planificación hídrica y la transparencia.

agua sub
Por Redacción

El Departamento General de Irrigación (DGI) abrió el Registro de prestadores de sistemas de telemetría para pozos de agua subterránea, con el objetivo de optimizar la información sobre caudales extraídos y mejorar la gestión integrada de acuíferos y aguas superficiales.

Leé además

irrigacion destituyo e inhabilito a una inspectora de cauce y delegados, que deberan devolver mas de $3,5 millones

Irrigación destituyó e inhabilitó a una Inspectora de Cauce y Delegados, que deberán devolver más de $3,5 millones

Por Redacción
Comenzaron una obra para evitar que los vuelcos de cloacas lleguen a canales de riego en Lavalle

Riego en Lavalle: comenzaron una obra para desviar los efluentes de cloacas

Por Sandra Conte

La telemetría permite conocer en tiempo real el caudal instantáneo, el volumen acumulado y el estado operativo de los equipos de bombeo, entre otros parámetros. Estos datos se integrarán a los sistemas del DGI para fortalecer la fiscalización de concesiones, la planificación hídrica y la transparencia, en un contexto de escasez agravado por el cambio climático.

Como primer foco operativo, la implementación prioriza zonas críticas: cuenca del río Tunuyán Superior, margen derecha del río Mendoza y acuífero de Montecaseros (cuenca del río Tunuyán Inferior). La iniciativa complementa la red provincial que ya transmite en tiempo real datos hidronivometeorológicos de superficie.

Cómo registrarse

Personas humanas o jurídicas con capacidad técnica para proveer, instalar, mantener y operar equipos de medición y transmisión en pozos de agua subterránea pueden inscribirse a través de Usuario Digital: irrigacion.gov.ar/web/mi-usuario-digital.

La información confiable y oportuna es clave para decisiones fundadas que beneficien a los usuarios y al ambiente, promoviendo eficiencia, equidad y sustentabilidad en toda la provincia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el concurso ideagua lanza su edicion 2025

El concurso IDEAGUA lanza su edición 2025

Por Redacción
san rafael: empresas constructoras visitaron la zona donde se ejecutara la modernizacion de un importante canal de riego

San Rafael: empresas constructoras visitaron la zona donde se ejecutará la modernización de un importante canal de riego

Por Redacción
agua potable: dircas incorpora tecnologia para mediar en los conflictos entre usuarios y operadores

Agua potable: DIRCAS incorpora tecnología para mediar en los conflictos entre usuarios y operadores

Por Redacción
osep san rafael: un enfoque interdisciplinario para la salud y el bienestar

OSEP San Rafael: un enfoque interdisciplinario para la salud y el bienestar

Por Redacción