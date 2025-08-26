Irrigación habilita el Registro de prestadores de telemetría para pozos de agua subterránea

El objetivo es fortalecer la fiscalización de concesiones, la planificación hídrica y la transparencia.

El Departamento General de Irrigación (DGI) abrió el Registro de prestadores de sistemas de telemetría para pozos de agua subterránea, con el objetivo de optimizar la información sobre caudales extraídos y mejorar la gestión integrada de acuíferos y aguas superficiales.

La telemetría permite conocer en tiempo real el caudal instantáneo, el volumen acumulado y el estado operativo de los equipos de bombeo, entre otros parámetros. Estos datos se integrarán a los sistemas del DGI para fortalecer la fiscalización de concesiones, la planificación hídrica y la transparencia, en un contexto de escasez agravado por el cambio climático.

Como primer foco operativo, la implementación prioriza zonas críticas: cuenca del río Tunuyán Superior, margen derecha del río Mendoza y acuífero de Montecaseros (cuenca del río Tunuyán Inferior). La iniciativa complementa la red provincial que ya transmite en tiempo real datos hidronivometeorológicos de superficie.

Cómo registrarse Personas humanas o jurídicas con capacidad técnica para proveer, instalar, mantener y operar equipos de medición y transmisión en pozos de agua subterránea pueden inscribirse a través de Usuario Digital: irrigacion.gov.ar/web/mi-usuario-digital.

La información confiable y oportuna es clave para decisiones fundadas que beneficien a los usuarios y al ambiente, promoviendo eficiencia, equidad y sustentabilidad en toda la provincia.