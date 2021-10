El INV, junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, capacita a más de 700 jóvenes de Argentina en la economía del conocimiento

Desde el mes de agosto, y hasta marzo del 2022, el Instituto Nacional de Vitivinicultura está desarrollando un programa de formación profesional para todo el sector vitivinícola, en conjunto con la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el marco del Plan de Formación Profesional y Continua.

El Programa de capacitaciones, que incluye 20 cursos de formación profesional basados en la Economía del Conocimiento, gratuitos y certificados por el INV y el Ministerio de Trabajo de Nación -todos con modalidad online y asincrónica, para que cada persona pueda administrar sus tiempos- ha tenido una excelente participación y espera llegar a capacitar a un total de más de 700 jóvenes.

El presidente del INV, Martín Hinojosa, indicó que esta propuesta formativa ha logrado tener un gran alcance, no solo a nivel provincial, sino también nacional, acercando herramientas vinculadas al fomento de la actividad vitivinícola en todos sus aspectos. “Para nosotros es un orgullo poder continuar capacitando a todo el sector y a todas aquellas personas que hoy están interesadas en ingresar a la actividad, brindándoles oportunidades para insertarse en el mundo laboral”. Este trabajo, que responde a un pedido del mismo sector, “se realizó y logró junto a la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en conjunto con Gonzalo Navarro”.

Indicó Hinojosa que este tipo de actividades -enfocadas a la innovación tecnológica- son un elemento central para modernizar la vitivinicultura, apuntando especialmente a la eficiencia del uso del recurso hídrico y al desarrollo de nuevos productos, envases y sistemas de comercialización tendientes a incrementar el consumo y ventas tanto en el mercado interno y como en el externo, manteniendo o mejorando la calidad de los productos. “La propuesta tiene gran potencial respecto a la incorporación (y certificación) de saberes, habilidades y competencias no sólo para perfiles laborales demandados por la industria Vitivinícola, sino también en los proveedores de bienes y servicios como es el caso de marketing digital y elementos diferenciadores de productos como las etiquetas, la programación (fundamental para el desarrollo del e-commerce, sistemas de gestión online) y el servicio de gestión de riego intra-finca”, remarcó Hinojosa.

Por su parte, el responsable de la Agencia Territorial, Gonzalo Navarro, destacó: “Celebramos estar realizando esta articulación estratégica que por primera vez se hace en Mendoza entre el INV y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por medio de los 20 cursos llegaremos a más de 700 jóvenes entre 18 y 24 años, muchos de los cuales se encuentran actualmente desocupados, para que se capaciten en las nuevas demandas laborales. Concretamente, el trabajo realizado entre el Instituto y el Ministerio están destinados a planificar la transición tecnológica. A ello nos referimos a capacitar en las nuevas habilidades y competencias que el mercado laboral demanda”.

Cabe indicar que “el Ministerio de Trabajo de la Nación financia a los docentes y les brinda un incentivo económico a los jóvenes incluidos en programas de empleo de la Nación con una beca de $ 4.500 para que cursen estos trayectos de formación”, remarcó Navarro.

Al mismo tiempo agregó: “El objetivo que tienen estos cursos que estamos realizando con el Instituto Nacional de Vitivinicultura apunta a certificar competencias a aquellas personas que no hayan podido desarrollar estudios en la educación formal. Por ello, un cupo de los participantes de estas instancias de formación profesional son chicos de 18 a 24 años que no han tenido la oportunidad de terminar el secundario o que no hayan podido ingresar a una carrera universitaria. Esto permite que en sus curriculum tengan certificaciones y competencias vinculadas a las economías regionales, como es la vitivinicultura”.

Posicionamiento nacional

Desde el mes de noviembre a marzo se van a dictar 4 cursos adicionales que buscan brindar herramientas informáticas para facilitar y optimizar la realización las tareas de gestión y administración: Ofimática nivel inicial y avanzado.

Respecto de los y las participantes, se encuentran cursando actualmente casi 500 personas, quienes se suman a los distintos cursos para actualizar conocimientos, reconvertir sus perfiles laborales dentro del sector o bien formalizar sus saberes en las áreas de trabajo adquiridos durante su desarrollo laboral.

La gran mayoría reside en la provincia de Mendoza, aunque el programa ha logrado tener cobertura nacional, llegando con su oferta formativa a otras provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Tucumán, Jujuy y Tierra del Fuego.

Destino de los cursos

Los cursos están dirigidos a personas vinculadas a toda la cadena productiva vitivinícola, promoviendo competencias tecnológicas en personas que estén trabajando en bodegas -o quieran hacerlo- en diversos niveles y áreas: enólogos, sommeliers, administradores, operarios. También pueden capacitarse emprendedores y emprendedoras del sector vitivinícola: elaboradores de vino casero/artesanal; pequeñas comercializadoras, etc.

Sumado a ello, en el paquete formativo se incluyen cursos para fortalecer el sector de servicios conexos a la industria vitivinícola, con cursos de marketing digital y elementos diferenciadores de productos como las etiquetas, la programación (fundamental para el desarrollo del e-commerce, sistemas de gestión online), y el servicio de gestión de riego intra-finca.

Se apunta especialmente a llegar a jóvenes que quieran adquirir nuevas competencias tecnológicas para mejorar empleabilidad. En función de ello, el INV trabaja de forma articulada con la Agencia Territorial Mendoza del MTySS y las oficinas de empleo de los municipios de la provincia, para poder llegar con esta propuesta a jóvenes inscriptos en los distintos programas de empleo del Gobierno Nacional. Esta sinergia interinstitucional tiene como objetivo generar condiciones y oportunidades para la inserción al mercado laboral de jóvenes.

Cursos

Actualmente se encuentran en desarrollo 16 cursos, entre los cuales se ubican:

Curso de Inclusión Digital.

Cursos vinculados a la comercialización como: Gestión de Emprendimientos Vitivinícolas, Comercialización y Marketing Vitivinícola, Comercialización Digital y Gestión de Redes Sociales, y Gestión de Exportaciones Vitivinícolas.

Cursos destinados al sector de servicios a la industria vitivinícola, tales como: Telemetría aplicada al riego intrafinca y Realidad aumentada para uso en etiquetas de vinos.

Cursos de programación: Framework YII, GIT LAB y IONIC 6.

Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/inv/capacitaciones