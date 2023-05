Reconocimiento a la Caja de la Salud Mendoza

Atento a los diferentes reclamos efectuados por una minoría de colegas e instituciones que integran la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud, en mi carácter de afiliado actualmente jubilado, deseo hacer pública mi posición respecto a la recomposición de aportes y beneficios previsionales aprobada por asamblea extraordinaria.

La actualización de beneficios no puede ser pensada sin su contraparte correspondiente en los aportes, dado que una decisión que no respete un adecuado equilibrio entre aportes y beneficios, significaría un daño para las reservas de la entidad, y por lo tanto para los futuros beneficiarios de la Caja. Como en todo sistema de reparto con capitalización colectiva y principios redistributivos, no puede dejarse de lado la solidaridad intergeneracional e interprofesional.

Es entendible que quien hoy debe aportar, se resista a cualquier tipo de actualización, pero también debe ser entendible, frente al contexto económico actual, que las actualizaciones son necesarias para el mantenimiento de beneficios previsionales dignos y para el mantenimiento del fondo de reserva, lo que garantizará el acceso a los beneficios jubilatorios futuros de quienes aportan en el presente.