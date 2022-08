Pedido por una bicisenda

Nadie pone en duda la necesidad e importancia de la construcción de la bicisenda sobre calle Martínez de Rosas.

Pero hubo quienes realizaron críticas que dieron como resultado la suspensión de obra.

Así seguimos satisfaciendo necesidades particulares que evidentemente no se compadecen con el interés general y social de la bicisenda.

Y así se dijo en grupo de vecinos: la pared es muy alta, o muy baja, que la senda es demasiado angosta o ancha; faltan bicicletas circulantes, no me deja sacar el auto del garaje, entre otras consideraciones, con el fin de que la obra sencillamente no se haga.

Entonces presento mí más vivo deseo de que la obra se realice sin más dilación ya que no faltarán las bicis en la ciclovía.

Hago público un llamado de apoyo a los ciclistas que sin duda modernizan el sistema de transporte en la ciudad, tan castigada de contaminantes de hidrocarburos.