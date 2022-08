Luchar contra la injusticia

Aún en 2022 y próximo al 2023 seguiremos luchando contra la injusticia, el miedo y la ignorancia, poderosos titanes difícil de exterminar.

En 1605 el Quijote le decía a su fiel escudero, luchamos contra tres gigantes, mi querido Sancho: la injusticia, el miedo y la ignorancia.

Ahora, después de 417 años seguimos con los mismos miedos. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo, inseguridad y encerrados tanto tiempo.

El gobierno nos encerró por el virus y la pandemia. Es tanto el miedo que nos impusieron que ya no nos animamos a salir a la puerta de calle.

Con este encierro de la población, salieron a relucir los ladrones y criminales, porque ya no tenían como vivir, ni comer. Empezaron las ocupaciones de terrenos y casas y el gobierno con tal que desocuparan el lugar los indemnizaban con dinero... ¿No se daban cuenta que también robaban y si no podían hacerlo, mataban al que se les ponía adelante? Estamos rodeados de criminales peligrosos. Con un duro castigo a esos maleantes crecería la seguridad pública y su gasto se reduciría mucho.

Con el tiempo se vería reflejado en la cultura y conducta de las personas. Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo y para ello deberíamos quintuplicar la inversión en educación.

Reducir los salarios y gastos público de los políticos, haciéndoles entender a los mismos que son funcionarios públicos y que están obligados a entregar su trabajo y conocimientos en beneficio de su país. El pueblo ya no cree en su gobierno ni en su política, no respeta las instituciones, no cree en sus leyes, ni en su propia cultura. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como normal la corrupción, violencia y deterioro de los servicios públicos.

No podemos permitir que este país tan maravilloso en donde vivimos, se siga desmoronando por culpa de una clase política inepta y unas leyes que no sirven para nada.

Nuestra clase política nos sigue robando y no pasa nada. Nos atropella y no pasa nada. Nos pisotea y no pasa nada. Nos saca los pocos centavos que honestamente ganamos y no pasa nada y sin embargo seguimos como borregos para el matadero acatando sus DNU y no pasa nada.

¿No sería bueno que pensáramos como solucionar este desastre? ¿Por qué nos quejamos y con ello no solucionamos nada, será por la falta de cultura y educación que tiene nuestro pueblo? Es para pensarlo...

Marta Miller de Arriaga

DNI 3.046.224