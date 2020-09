La comunicación sobre el manejo de la basura

La Municipalidad de la Capital tuvo la buena iniciativa de comenzar un manejo ecológico de los residuos domiciliarios, para lo cual necesita la ayuda de los vecinos. Por ese motivo publicaron una página en Los Andes del domingo 7/6 sobre la Emergencia Climática 2020 y las nuevas acciones para el cuidado ambiental.

El problema se presenta cuando publican posteriormente que a partir del 18 de junio la ciudad comienza la recolección diferenciada. Dibujan en un mismo cesto los residuos húmedos y restos, en un círculo los residuos de jardín y en otro cesto los residuos secos reciclables. También definen cómo será el cronograma de recolección. No es clara la comunicación, además de ser erróneo el plan. Lo primero que deberían definir (porque no todos tienen por qué saberlo) es cuáles residuos son biodegradables y cuáles no.

Dibujan los residuos húmedos y restos de comida sin empaquetar (biodegradables) y pañales (plásticos no degradables). En el cronograma el lunes es la recolección de “residuos húmedos y residuos de jardín…” ¿Los pañales descartables como se descartan cuando están usados o sea húmedos van a parar al mismo lugar que las hojas secas? Las hojas sirven para abonar jardines, los pañales no creo…

Es un error grave como para pasarlo por alto, sobre todo cuando el municipio cuenta con ingenieros y diseñadores. Pueden recurrir a la UNCuyo y (deberían) antes de definir estos proyectos.