Elijo creer, mundial 2022 Argentina venía de perder con Arabia, y nos jugábamos la posibilidad de quedar afuera de la cita máxima lo que significa un inmenso fracaso deportivo porque nuestro mesías no iba a poder coronar su carrera con un ansiado título del mundo. Pero la seguridad del Dibu, el esfuerzo de De Paul, la magia de Messi y un jugador que casi no era tenido en los planes terminó definiendo el partido con México y generó la esperanza que marco el camino a la estrella.

Elijo creer que como país también estamos en un momento parecido, dónde es imprescindible tener reglas claras, dónde imploramos del compromiso de la política, el ciudadano común está dispuesto a hacer el sacrificio, necesitamos que quienes guían nuestros destinos generen confianza, es el capital que tenemos más a mano y que podemos ofrecerlo, es más valioso que las reservas del banco central , solicitamos que el funcionario tenga el valioso gesto de atender un llamado, que el ciudadano escuché amablemente y ayude al turista, que el empresario apueste por nuevas fuentes laborales, es prioridad que mejore la balanza comercial que aumenten las exportaciones, que el estado acompañe a las pymes, a las industrias, que haya conectividad no solo de internet sino también de transporte, que la salud permita tener especialistas en cada rincón de la provincia, que la pobreza no solo sea medida por la línea de lo económico, sino por las vulnerabilidades, es pobre también el que no tiene servicios básicos. Por eso también elijo creer que viene un tiempo de esperanza de orden de compromiso, de esfuerzo de sacrificio.

Necesitamos ahora que quienes comandan los destinos de nuestra Patria escuchen al ciudadano común que sufre el día a día, mes a mes donde a veces un par de zapatillas puede costar más que un salario mínimo, dónde un jubilado no le alcanza para comprar sus medicamentos, dónde se necesita estar hacinados padres hijos y nietos en una vivienda para poder pagar un alquiler.

Colocar la confianza en el centro de la toma de decisiones gubernamentales reavivaría mucho el desarrollo en la región. Solo necesitamos el capital de la confianza que vamos a salir adelante por eso ¡Elijo creer!