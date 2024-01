El Gaucho Rivero y las Islas Malvinas

El 2 de enero se cumplieron 191 años en que el gaucho Rivero observó con mucha desconfianza la llegada de la corbeta Clío al mando del comandante ingles Onslow. La vida le cambio cuando presenció el desembarco y el arrío de la bandera argentina izada poco después de la Revolución de Mayo. Ese 2 de enero Inglaterra se apoderó de las islas por la fuerza y expulso a la población autóctona.

El gaucho Rivero fue un hombre sencillo de campo, un gaucho muy humilde que se ganaba la vida trabajando con el ganado. Personaje poco conocido por nosotros, porque se cree nació en Montiel, Entre Ríos.

Un día por razones de trabajo o por su destino errante llegó a Puerto San Luis, en las Malvinas para esquilar ovinos bajo las órdenes del gobernador Luis Vernet que había asumido la primera comandancia política y militar de las islas el 10 de junio de 1829.

Los peones perdieron algunos de sus derechos, como por ejemplo el poder usar los vales que habían recibido como pago durante la administración de Luis Vernet y con ello la posibilidad de alimentarse con el ganado disponible. Para satisfacer sus necesidades tuvieron que buscar a pie ganado vacuno chúcaro y domarlos. Si no lo hacían debían resignarse a pasar hambre. Estas restricciones motivaron la lucha, la reacción y la resistencia. La rebelión del gaucho y su gente estuvo orientada no sólo por esto sino por un impulso patriótico, porque también pelearon para reconquistar las islas.

El 26 de junio de 1833 un puñado de indios, criollos y gauchos se rebelaron contra la nueva administración. Uno de ellos Antonio Rivero. Armados con boleadoras y facones se enfrentaron a los fusiles y pistolas que empuñaban los extranjeros.De esta forma lograron tomar la comandancia matando a los tres representantes de los ingleses en las islas, ellos fueron Dickson, Simón y Brisbane.

Al final del día arriaron el pabellón invasor e izaron la bandera patria, que flameo solo siete meses, hasta el 7 de enero de 1834 fecha en que llegaron dos buques armados ingleses. Su comandante Henry Seit se autoproclamó al mando del lugar persiguiendo a los gauchos comandados por Rivero. Este fue detenido junto a 5 hombres y los enviaron a Inglaterra, encerrándolos en una cárcel londinense.

Luego de analizar los hechos y escuchar las declaraciones, el tribunal británico no encontró pruebas suficientes para condenar a los gauchos y además se declaró incompetente por no tener jurisdicción sobre las islas. De esta manera los ingleses reconocían que el territorio no pertenecía al imperio británico. Si desde esa fecha los ingleses reconocían que el territorio no les pertenecía, ¿qué esperamos los argentinos para recuperar nuestras Malvinas?