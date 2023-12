El cuidado de los árboles en Guaymallén

Le escribo al flamante intendente de Guaymallén. Mi pedido está en relación con una norma de la institución municipal, en cuanto al control del arbolado público.

Todos vivimos situaciones difíciles en este último año, en cuanto a los vientos que hemos sufrido. Consecuencia directa, nuestras vidas, nuestras viviendas, nuestros autos.

El cuidado de los árboles es fundamental desde el municipio, y en lo que me van a rebatir es que a los árboles no se los poda (dos años atrás me multaron por haber podado los inmensos árboles que preceden el frente de mi casa).

En octubre pasado, se precipitó una rama descomunal de un árbol de la casa vecina, cayó sobre la reja de la entrada de mi vecina, deformándola, y sobre el techo de mi casa, afectando el tanque de agua (hace un año debí cambiar todo el techo, las tejas recientemente cambiadas fueron destruidas durante la piedra de la tormenta del 24 de febrero de 2022).

Ese techo destruido, como a la mayoría de los vecinos del sector de Villa Nueva, también afectó el tanque de agua, que debí reponer, sé que son situaciones que cuando nos toca, debemos enfrentarlas, pero desde Municipalidad no se acercaron a la zona para saber cómo nos había ido, ni tampoco a darnos una orientación técnica para reparar los destrozos ocurridos.Hoy, luego de insistentes llamados para que viniesen a cortar en forma completa la rama que había quedado, luego de tres cumplimentaron el trabajo.

Esto es lo anecdótico, pero mi pedido concreto es que Municipalidad se haga cargo durante los tiempos que corresponden, de la poda efectiva de los árboles, sobre todo de especies que superan los 10 m de altura.

Sé que los especialistas van a criticar y van a argumentar en forma contraria a este pedido, pero quienes somos perjudicados por las situaciones descriptas somos los vecinos y creo que el reclamo es nuestro derecho.

No pido que se dañe al arbolado, pido que se lo cuide, y sobre todo el desarrollo que adquieren algunas especies de árboles (plátanos, paraísos, moreras).

Tampoco el desramado por los cables que penden de los postes, deformando al forestal, porque se los troncha desde un lado. Debe ser una poda a conciencia y hecha por personal que conozca.

Espero que esta nota sea tenida en cuenta.