El arbolado, un premio y lo que sigue mal

La capital y las comunas del Gran Mendoza fueron premiadas internacionalmente por el cuidado de su arbolado público por Ciudades Arboladas del Mundo 2023), asociación perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La distinción fue otorgada al Unicipio, unidad territorial y de gestión que conforman la capital de Mendoza y las comunas de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

La ciudad se enorgullece de haber contribuido a ese logro, fruto de su política ambiental y enfriamiento urbano, con espacios verdes con más de 65.000 árboles, corredores biológicos y una transición a un arbolado adaptado al cambio climático.

Advertimos esfuerzos en proteger el arbolado público, patrimonio que ha convertido al Gran Mendoza en una ciudad bosque con sus espacios abiertos y sus manzanas edificadas con canales, acequias arboledas.

En paralelo con los beneficios que los forestales brindan para atemperar el calor del estío, más las 111 plazas, paseos y espacios públicos, y los 65.000 árboles, consignamos que todo el sector asignado perdió muchísimos árboles en los últimos grandes vientos que soportó el área y, casi siempre, la perdida de la estabilidad se debió a la falta de riego adecuado.

Pese a mejoras, el riego defectuoso del arbolado comunitario de la ciudad y los departamentos vecinos sigue dañando ejemplares.

Los plátanos del eje carril Cervantes (Godoy Cruz)- avenida San Martín (Luján de Cuyo), perdieron muchas ramas (totalmente secas) por la carencia de la necesaria humedad.

Un vecino capitalino recordó la caída de dos grandes fresnos de la calle Buenos Aires: debido a la ausencia de líquido en su base, se deterioró su sistema radicular.

Otra arboleda afectada se ubica en el Parque General San Martín. Hay una calle que ingresa al estadio Malvinas Argentinas. El último gran Zonda que afectó a Mendoza provocó la caída en cadena de plátanos de gran porte. Perdieron la vertical por la misma razón: sistema radicular dañado por insuficiencia de irrigación. El Parque hoy está mejor regado pero tiene baches. El agua no llega eficientemente al Cerro de la Gloria. La parte superior de ese destacado hito tiene un riego parcial en algún sector, pero el gran bosque de pinos de sus laderas, se halla en malas condiciones. No hay personal que conduzca el preciado líquido.

Otro tema a resolver es incorporar árboles adaptados al cambio climático. Esos son situaciones de prueba y error en un área totalmente urbanizada. No hay ninguna especie vegetal que no requiera de riego, protección climática y un sustrato apto. Cosa que no hay en las zonas urbanas.

Asimismo, se detectan falencias graves en los lugares que no se integran a la trama urbana, como en barrios populares, que no son mejorados en su estructura y por supuesto no tienen un buen plantel de árboles.

Por otra parte, los promotores de desarrollos inmobiliarios deben fomentar la vegetación y evitar las obras que entren en colisión con el arbolado, que siempre es el primero en salir de escena con consecuencias en el ambiente y la sustentabilidad.

No favorezcamos la discontinuidad forestal y la pérdida de ese patrimonio que nos dio la categoría de bosque urbano paisajístico . No olvidemos nuestra identidad, las acequias y los canales de riego bordeados de árboles. Hoy nichos de hormigón sin ni siquiera un coirón.

Halaga el premio recibido, pero cuidado con los alardes de ciudad arbolada: 65.000 árboles en capital, pero ¿cuántos decrépitos, mutilados o reemplazados por hormigón en el resto del municipio?