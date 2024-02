Desinsectación y cuidado de los árboles

Meses atrás a través de este medio y después de haber superado el viento zonda del día 28 de octubre pasado le solicitaba al señor intendente e Guaymallén sobre un cuidado más puntual acerca de los árboles. Hoy, como no he visto que se haga nada al respecto, reitero mi pedido, y también le solicito la desinfección del arbolado, la asistencia barrio por barrio del problema de las garrapatas en las mascotas,

Probablemente me respondan que los camiones que se ubican en ciertos puntos del departamento, para vacunar a los perros, pero no es suficiente es indispensable que asistan calle por calle, acerca de este tema. Desconozco como esta plaga se puede combatir, mis mascotas permanecen en la casa, y no tienen contacto con otros animales, pero observo estos insectos desparramados por el frente de mi casa, y los he llegado a ver en la galería que ingresan desde la calle.

No sé si el Concejo Deliberante está en actividad. Sería conveniente que los vecinos conociéramos a nuestro poder legislativo, que se acerca a los vecinos y se informa de las problemáticas que vivimos en cada barrio, y qué necesitamos del apoyo de nuestras autoridades.

Espero que el cambio se observe también en Guaymallén, y que las autoridades se acerquen a los contribuyentes para que reciban también nuestro apoyo.