Decisiones de gobierno que sean definitivas

Estamos presenciando y a la vez tomando conocimiento de todos los abusos que se han cometido con los recursos del Estado.

Un sujeto con tarjetas bancarias a nombre de terceros, realizaba múltiples extracciones de dinero para sí y los titulares de las tarjetas en realidad son, los que vulgarmente se llaman “ñoquis”. Vehículos oficiales que eran utilizados por “piqueteros” afines a un gobierno provincial. Directivos de empresas estatales que, para dejar el puesto, que era una designación política, pretendían una indemnización. Gobernantes provinciales y subalternos, que, en días previos a dejar el gobierno, designaban personal o pasaban a planta permanente a contratados de fecha reciente. Las consecuencias del irresponsable “plan Platita”, de emisión indiscriminada de dinero sin respaldo, con fines electorales. Todo ello, incrementando de modo más que irresponsable, el gasto del Estado.

El nuevo gobierno toma la determinación comprometida en campaña, de achicar el gasto e inicia los recortes disminuyendo la cantidad de ministerios, anunciando la venta de automóviles oficiales y la privatización de empresas públicas estatales, entre otras medidas, más las medidas que falta implementar y anunciar.

Aún falta que los cuerpos legislativos de Nación, provincias y municipios inicien el achique, con la disminución de la cantidad de asesores de los legisladores, para pagar menos sueldos, pasajes, viáticos y teléfonos de tales asesores, entre otros gastos.

Considero que sería positivo que las medidas que están tomando y las que se tomen, tendientes a achicar el gasto, sean definitivas. No vaya a ser que con el tiempo un nuevo futuro gobierno amplíe la cantidad de ministerios, compre nuevos automotores, designe nuevos choferes y nuevos empleados o estatice las empresas que ahora se privaticen.

Los argentinos asistimos hace 30 años a la privatización de YPF, cierre de ferrocarriles y privatización de Aerolíneas Argentinas, entre otras medidas. Ello implicó, pagar “retiros voluntarios”, abonar las acciones del Programa de Propiedad Participada de YPF a los ex empleados, etc. Luego vino la recompra” de YPF, que ha acarreado un millonario reclamo judicial aún no concluido.

El nuevo gobierno a cargo del Estado quiere privatizar las empresas que el “peronismo menemista” ya privatizó y luego el “peronismo kirchnerista” estatizó. Pongámonos de acuerdo: si se privatiza que sea definitivo y que se fije del mismo modo la cantidad de personal del Estado, estando prohibido designar unnuevo empleado, mientras no exista una baja. Y que el nuevo dependiente sea designado por concurso y no “a dedo”.

Del mismo modo, recordemos los mendocinos lo que fueron los ex bancos estatales provinciales, que sirvieron al gobierno de turno para otorgar créditos que en su mayoría fueron incobrables y concluyeron en la escandalosa privatización. Tengamos memoria ahora que algunos quieren un nuevo banco estatal.