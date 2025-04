"Tiny Houses" en Mendoza: financiación, anticipo y cómo tener la tuya con Lauro Desarrollo Sustentable

Lo modular no viene a desplazar sistemas, sino a dar soluciones rápidas, eficientes y, por sobre todo, con un proceso de fabricación bien administrado. En pocas palabras, es una excelente alternativa.

- ¿De qué manera el diseño modular ayuda a optimizar el tiempo y los costos de construcción?

- El tiempo se optimiza desde la firma de un contrato certificado, dándole firmeza a lo convenido entre el cliente y la empresa. Desde ese momento, ya se empieza a dar solución en tiempo y calidad al beneficiario.

Los costos son significativos, ya que desde el inicio se acuerda el precio del producto y luego solo se realizan entregas que se van certificando en dos etapas de avance. Esto hace que el proceso de construcción del producto adquirido no sufra incrementos inesperados, y lo que se paga en acuerdo no sea sorpresivo.

Por otro lado, tenés otras economías de vicio en obras "in situ" que con esta metodología no existirían, como por ejemplo: te faltó material y tenés que salir a comprar, robo de material, entrega de dinero a mano de obra y luego desaparecen, etc.

- ¿Ofrecen opciones de financiación para personas interesadas en adquirir una vivienda modular?

- Sí. Desde Lauro contamos con opciones de financiación propia y bancaria. En ambas se solicita una integración inicial del 30%, y el resto se financia, teniendo la opción el cliente de entregar más del 30% y financiar el saldo restante.

Operan ya con Lauro entidades como Banco Hipotecario y Banco Santander.

5- ¿Cuál es el perfil de público al que apuestan con este tipo de construcciones?

- Desde Lauro tenemos como misión dar la posibilidad a todo aquel interesado en progresar. Ponemos todo nuestro enfoque en brindar posibilidades para tener tu primera vivienda modular, y siempre acompañando al inversor turístico, que fue nuestra visión inicial.

Para esto, nuestras herramientas de financiación aplican a los distintos mercados. El inversor tiene la posibilidad de financiar hasta el 70% del módulo, siendo entregado a los 3 meses, permitiendo que las cuotas de la financiación se paguen con los mismos ingresos que ya genera el módulo.

Por otro lado, estamos por lanzar una financiación exclusiva y única que denominamos PLAM (Plan Lauro de Adquisición Modular), que permite ir cancelando de manera anticipada el módulo a través de cuotas accesibles hasta llegar al 60% de la cancelación, momento en el que se comienza la construcción de la unidad, refinanciando el 40% restante ya habiendo entregado la unidad. Esta financiación está orientada a la clase media, que está en búsqueda del sueño de su casa propia y no puede acceder por los valores de mercado.

- ¿Cuáles son los principales beneficios de una vivienda modular para una familia?

- Partimos desde un proceso inicial ágil. El cliente, solo con la firma de un contrato legal, ya obtiene la confianza, y solo queda en nuestras manos brindarle todo el potencial profesional que disponemos.

Como segundo beneficio, es un sistema sustentable, con control de calidad y todo bajo normas. Es un sistema eficiente en cuanto a amplitud térmica, tiempo de ejecución del proyecto, y es transportable; es decir, que lo instalás y, a futuro, podés llevártelo. También se pueden anexar unidades con el paso del tiempo y mucho más.

- En caso de potenciales inversiones, ¿se trata de una buena apuesta al turismo?

- Mendoza ha crecido en cuanto a turismo. Hemos tenido muchas consultas al respecto. Hasta el momento, el 80% de nuestros proyectos han sido para el sector turístico. Nos apasiona el sistema, por lo que puedo decirles que es nuestro fuerte.

- ¿Cómo se lleva a cabo el traslado de una vivienda modular? ¿Cuánto tiempo demora y queda lista luego del traslado?

- El proceso de traslado inicia primero con la finalización de la unidad adquirida y los trabajos que deben realizarse en el terreno, como por ejemplo: bases de apoyo y llegar con los servicios (agua, luz y cloaca).

Una vez que todos estos requisitos están cumplidos, desde Lauro ofrecemos el servicio de transporte a domicilio con unidad propia, que consta de camión y sistema de izaje. Este servicio tiene un costo aparte y se presupuesta desde la empresa, aunque se puede optar por empresas externas si así lo desea el cliente.

Una vez finalizada, se da el apto técnico para que sea trasladada. Luego, en destino, se posiciona sobre las bases mencionadas y se fija a las mismas, quedando solamente conectar los servicios por las acometidas que se encuentran en la parte inferior de la unidad.

Una vez realizados todos estos pasos, la unidad está preparada para ser utilizada. Es decir, que un mismo día puede estar operativa, dependiendo del proyecto.

- ¿Tienen impacto en las expectativas de los clientes los programas y cortos en redes sociales sobre tiny houses?

- Sí, realmente las redes nos han dado un gran empuje en materia comercial. Muchos han llegado a través de ellas, y otros por el boca a boca. Sobre todo, la curiosidad de ver y palpar visualmente lo que es una tiny house, y realmente muchos clientes se van muy conformes con el producto, incluso llegan a cerrar operaciones.

- ¿Qué opciones pueden considerarse? (dimensiones, tamaño, habitaciones)

- Nuestras modulaciones inician a partir de los 12 m², que sería una oficina y cuenta con un baño. También en esa superficie se puede ocupar como dormis, que hoy en día está de moda, es decir, un dormitorio cómodo con un baño acogedor.

Desde esa superficie podemos pasar a unidades de 23, 33, 45 y 66 m². Ya en la de 22 m², cuenta con un dormitorio.

Pueden ver nuestros modelos y diseños en nuestra página web: www.laurodesarrollos.com.ar

- ¿Se requiere alguna infraestructura o base especial, como platea propia, para instalar una vivienda modular?

- Nuestras unidades, por cuestiones técnicas e ingeniería, solo requieren bases aisladas ubicadas en las columnas, que son transmisoras de carga solamente. También es necesario llegar con los servicios que van a alimentar la unidad (agua, luz, cloaca y gas). Con esto último, la unidad queda operativa al 100%.

Perfil de la empresa

La empresa está compuesta por sus dos fundadores, Facundo Carrión y Pablo Neira, profesionales en el rubro construcción desde hace más de 10 años. Son oriundos de la provincia de Mendoza.

Desde su inicio como empresa, Lauro apostó a lo modular en todos sus aspectos. Desde lo modular se aprecian infinidad de proyectos que, poco a poco, van a ir desplazando algunos sistemas constructivos.

Actualmente, en sus 3 años de vida, Lauro lleva más de 25 unidades desarrolladas. "Nos encontramos construyendo los palcos del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, un gran desafío en el cual el tiempo es primordial y estamos enfocados en ello".

"También podemos nombrar obras para clientes que nos han solicitado unidades para instalar en Villa Traful, Neuquén, que hoy están saliendo a destino para ser un complejo turístico de nivel", suman.

Recientemente finalizaron un proyecto para turismo que se instala en Chacras de Coria y está saliendo este mismo mes a destino.

No muy lejano, también mencionan que estan en proyección de unidades para habitar en Añelo, provincia de Neuquén, orientadas a contener a personal que se va a desempeñar en obras de gran magnitud.

"Nuestra proyección a futuro es ser líderes en el mercado modular, brindando soluciones a los clientes antes, durante y después".

