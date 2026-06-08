SurMotors Mendoza ofrece autos usados con tasa 0% y cuotas accesibles en junio

SurMotors lanzó una campaña especial con financiación y tasa 0% para autos usados seleccionados durante junio. La propuesta alcanza a distintas categorías de vehículos y apunta a quienes buscan renovar el auto con cuotas accesibles y condiciones preferenciales.

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La automotriz, con más de 26 años de trayectoria, ofrece opciones de financiación para vehículos de hasta 10 años de antigüedad. Según explicó Mario Espósito , jefe de ventas de usados, el financiamiento tiene un tope de hasta $12 millones con tasa 0% .

El jefe de ventas de usados de SurMotors, explicó que la campaña incluye “toda la gama de usados”. “ Incluye autos de mediano tamaño hasta camionetas, y dependiendo la antigüedad del vehículo es el porcentaje que se le puede financiar ”, afirmó.

Según detalló, la propuesta contempla un financiamiento de hasta $12.000.000 con “tasa 0 real” a 12 meses. Además, aclaró que quienes necesiten extender el plazo también podrán hacerlo. “Si querés un par más de cuotas, no hay ningún problema, tienen un interés muy bajo para lo que ofrece el mercado”, sostuvo.

SurMotors Autos (8) Los interesados pueden acceder a la financiación sin importar su actividad laboral, siempre que estén bancarizados y cumplan con los requisitos crediticios. Daniel Caballero

Espósito remarcó que este tipo de financiación no suele encontrarse en el segmento de usados. “La gente por ahí no nos cree cuando vos le decís tasa 0 fija, porque es algo que en los usados no existió nunca”, aseguró.

En relación con los valores disponibles en el mercado, indicó que hoy los vehículos más buscados se ubican entre los 15 y 25 millones de pesos. “Los autos promedio que busca la gente hoy rondan de los 15 a los 20 millones de pesos”, explicó. También señaló que existen modelos más económicos y otros de mayor valor: “Podés comprar un auto de los más chicos, que ronda los 13, 14, 15 millones de pesos, o podés irte a vehículos de 30 millones de pesos”.

SurMotors Autos (4) La promoción incluye autos compactos, medianos y camionetas con hasta 10 años de antigüedad. Daniel Caballero

Qué beneficios extras ofrece SurMotors durante junio

Además de la financiación con tasa 0%, SurMotors incorporó un beneficio especial para quienes concreten la compra de un usado durante junio. Mario Espósito confirmó que cada entrega incluirá un obsequio vinculado al mes mundialista.

“Cada usado que entregamos le damos de obsequio una caja de vino y un fútbol por el mes del mundial”, explicó el jefe de ventas de usados de la compañía.

Además, detalló que los clientes podrán elegir entre dos diseños distintos para la pelota. “Puede elegir entre 2 colores, una que tiene los colores de la selección y otra que tiene los colores de la pelota original del mundial”, señaló.

SurMotors Autos (6) Cada compra realizada durante junio incluirá una caja de vino y una pelota edición mundialista. Daniel Caballero

Desde SurMotors aclararon que el beneficio estará disponible durante todo junio y sujeto al stock disponible. “Tenemos stock para cada auto que entreguemos con las compras de junio, justamente de ese obsequio”, agregó Espósito.

Quienes quieran conocer los modelos disponibles pueden acercarse al salón de ventas ubicado en Av. San Martín 540, en Godoy Cruz, o comunicarse vía WhatsApp al +54 9 2612 55-0597 para recibir asesoramiento personalizado sobre las opciones de financiación y los vehículos incluidos en la campaña.