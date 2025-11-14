14 de noviembre de 2025 - 10:28

Si estás construyendo o remodelando, aprovechá hasta 50 off en ARGA

El lunes 17 de noviembre llega el Día de la Construcción con descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y promociones únicas en materiales, terminaciones y equipamiento para tu casa o proyecto.

Arga octubre 2025 16
Por Redacción

En un rubro que pocas veces ofrece rebajas, ARGA propone una jornada ideal para aliviar el bolsillo y avanzar con tu obra. Con horario extendido de 18 a 21 horas, el mercado de obra más grande de Mendoza reunirá a sus principales marcas con beneficios exclusivos por tiempo limitado.

Desde pinturas, iluminación y mármoles hasta hormigón, hierros y sistemas solares, más de una docena de locales ofrecerán precios especiales, financiación en cuotas sin interés y descuentos que llegan hasta el 50%, solo por este día.

Marcas participantes y promociones destacadas

  • Bernova

50% OFF en todos sus productos abonando con transferencia o contado. Además:

8% OFF + 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja

35% OFF + 3 cuotas sin interés (tarjetas bancarizadas)

23% OFF + 6 cuotas sin interés (tarjetas bancarizadas)

(Con opción de acopio)

  • Mármoles Canadá – 15% OFF en efectivo y 6 cuotas sin interés con BNA.
  • Sierra Iluminación – 15% OFF contado o transferencia / 10% OFF en 3 cuotas sin interés / 10% OFF con Naranja en 5 cuotas sin interés / 8 cuotas sin interés con Naranja.
  • Manager Electric – Continúa con las promociones de Cyber Monday en equipos solares fotovoltaicos y termotanques solares.
  • Pinturería Rodeo – 25% OFF en sistema tintométrico Colorín y pintura para pileta. 3 cuotas sin interés.
  • MS1 – 30% OFF en compras a partir de $1.000.000 e instalación gratis de sistemas de seguridad.
  • Machena – 40% OFF en productos seleccionados.
  • Aloisio – 15 cuotas sin interés con financiación propia.
  • Hormiserv – 15% OFF en todos los servicios de hormigón elaborado.
  • Saldaña Hierros – Cemento Loma Negra a $3.599 + IVA (pago contado).
  • Macromat – 30% OFF en efectivo, débito o transferencia.
  • Herrajes Bauzá – 15% OFF en efectivo o transferencia.
  • Fischer – Hasta 40% OFF en productos seleccionados abonando de contado, débito o crédito en un solo pago.
  • Abertec – 10% OFF en todos sus productos.

Con esta acción, ARGA reafirma su compromiso de reunir en un solo lugar las mejores marcas y soluciones para la construcción, ofreciendo precios y condiciones únicas para profesionales, particulares y empresas.

Dónde: Lateral del Acceso Este y Arturo González, Maipú

Cuándo: Lunes 17 de noviembre, de 18 a 21 hs

Más info: www.arga.ar | Instagram: @arga.mza

