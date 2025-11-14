Si estás construyendo o remodelando, aprovechá hasta 50 off en ARGA

En un rubro que pocas veces ofrece rebajas, ARGA propone una jornada ideal para aliviar el bolsillo y avanzar con tu obra. Con horario extendido de 18 a 21 horas , el mercado de obra más grande de Mendoza reunirá a sus principales marcas con beneficios exclusivos por tiempo limitado .

Desde pinturas, iluminación y mármoles hasta hormigón, hierros y sistemas solares, más de una docena de locales ofrecerán precios especiales, financiación en cuotas sin interés y descuentos que llegan hasta el 50% , solo por este día.

50% OFF en todos sus productos abonando con transferencia o contado. Además:

8% OFF + 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja

23% OFF + 6 cuotas sin interés (tarjetas bancarizadas)

(Con opción de acopio)

Mármoles Canadá – 15% OFF en efectivo y 6 cuotas sin interés con BNA.

– 15% OFF en efectivo y 6 cuotas sin interés con BNA. Sierra Iluminación – 15% OFF contado o transferencia / 10% OFF en 3 cuotas sin interés / 10% OFF con Naranja en 5 cuotas sin interés / 8 cuotas sin interés con Naranja.

– 15% OFF contado o transferencia / 10% OFF en 3 cuotas sin interés / 10% OFF con Naranja en 5 cuotas sin interés / 8 cuotas sin interés con Naranja. Manager Electric – Continúa con las promociones de Cyber Monday en equipos solares fotovoltaicos y termotanques solares.

– Continúa con las promociones de Cyber Monday en equipos solares fotovoltaicos y termotanques solares. Pinturería Rodeo – 25% OFF en sistema tintométrico Colorín y pintura para pileta. 3 cuotas sin interés.

– 25% OFF en sistema tintométrico Colorín y pintura para pileta. 3 cuotas sin interés. MS1 – 30% OFF en compras a partir de $1.000.000 e instalación gratis de sistemas de seguridad.

– 30% OFF en compras a partir de $1.000.000 e instalación gratis de sistemas de seguridad. Machena – 40% OFF en productos seleccionados.

– 40% OFF en productos seleccionados. Aloisio – 15 cuotas sin interés con financiación propia.

– 15 cuotas sin interés con financiación propia. Hormiserv – 15% OFF en todos los servicios de hormigón elaborado.

– 15% OFF en todos los servicios de hormigón elaborado. Saldaña Hierros – Cemento Loma Negra a $3.599 + IVA (pago contado).

– Cemento Loma Negra a $3.599 + IVA (pago contado). Macromat – 30% OFF en efectivo, débito o transferencia.

– 30% OFF en efectivo, débito o transferencia. Herrajes Bauzá – 15% OFF en efectivo o transferencia.

– 15% OFF en efectivo o transferencia. Fischer – Hasta 40% OFF en productos seleccionados abonando de contado, débito o crédito en un solo pago.

– Hasta 40% OFF en productos seleccionados abonando de contado, débito o crédito en un solo pago. Abertec – 10% OFF en todos sus productos.

Con esta acción, ARGA reafirma su compromiso de reunir en un solo lugar las mejores marcas y soluciones para la construcción, ofreciendo precios y condiciones únicas para profesionales, particulares y empresas.

Dónde: Lateral del Acceso Este y Arturo González, Maipú

Cuándo: Lunes 17 de noviembre, de 18 a 21 hs

Más info: www.arga.ar | Instagram: @arga.mza