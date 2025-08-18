Sheraton Mendoza redefine el lujo con conciencia ambiental

En tiempos donde el cuidado del planeta dejó de ser una opción para convertirse en urgencia, Sheraton Mendoza Hotel se posiciona como un referente en la implementación de prácticas responsables y sostenibles. Con la sustentabilidad como eje estratégico y amparado en el programa global Serve 360 de Marriott, el hotel propiedad de Grupo Huentala ha desarrollado un sistema de gestión integral que abarca lo ambiental, lo económico y lo social, con resultados medibles y certificaciones que avalan su compromiso.

Bajo la premisa “lo que se mide, se puede controlar, gestionar y mejorar”, el hotel lleva un riguroso seguimiento de sus consumos de energía eléctrica, gas y agua. Este control permite detectar oportunidades de ahorro y optimizar recursos, consolidando un plan de eficiencia energética basado en cuatro ejes: gestión inteligente de la energía, inversión en tecnologías de alto rendimiento, procesos más eficaces y hábitos responsables.

El Plan de Gestión Integral de Residuos contempla la clasificación, compactación y disposición adecuada de desechos, además de acciones de reciclado en colaboración con prestadores locales. De este modo, el hotel no solo reduce su huella de carbono, sino que también impulsa la economía circular en la comunidad mendocina.

Desde 2017, Sheraton Mendoza Hotel cuenta con la ecoetiqueta “Hoteles más Verdes” otorgada por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Tras obtener el nivel bronce y ratificarlo en 2020, en 2022 dio un salto de calidad al alcanzar el nivel plata. Este reconocimiento refleja la aplicación real de un sistema de gestión sustentable que respeta el medio ambiente, aporta valor social y cuida el destino turístico donde opera.

En el Neptune Spa , el hotel ha creado un invernadero sustentable que combina tecnología y conciencia ambiental . El agua del retrolavado de la piscina se reutiliza para regar olivos mediante un sistema de micro goteo inteligente; la iluminación funciona íntegramente con estacas solares y se reutilizan más de 57 litros de agua por semana. Un ejemplo de cómo bienestar y compromiso pueden convivir en un mismo espacio.

Invernadero en Spa Sheraton Mendoza Hotel 3

Impacto social y económico

El compromiso va más allá del medio ambiente. El hotel desarrolla acciones de comunicación y colaboración con clientes, proveedores, empleados y la comunidad local; apoya a emprendedores y difunde la cultura mendocina en todas sus formas. A nivel económico, analiza inversiones tecnológicas para mejorar la eficiencia, participa en programas de crédito fiscal para capacitación y fomenta hábitos responsables entre todos sus actores.

Con cada acción, Sheraton Mendoza Hotel demuestra que la sustentabilidad no es una tendencia pasajera, sino una estrategia transversal que genera valor real para el planeta, la comunidad y la experiencia del huésped.

Invernadero en Spa Sheraton Mendoza Hotel

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines, Rastro By Huentala Wines, La Cabrera y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.