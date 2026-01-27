27 de enero de 2026 - 19:58

San Valentín, Carnaval y verano en Valle de Uco: Fuente Mayor te propone un finde inolvidable

Alojamiento, gastronomía de autor y bienestar se combinan en la propuesta de Hotel Fuente Mayor Valle de Uco para vivir un fin de semana largo diferente, en uno de los paisajes más atractivos de Mendoza.

Sesión Fuente Mayor1289
FMayor (89)
foto-valleuco (1)
Hotel Fuente Mayor 1x1 (15) (2) (1)
Por Redacción

Este febrero, el Valle de Uco se presenta como el destino ideal para combinar descanso, gastronomía y bienestar, rodeado de viñedos y montañas. En ese marco, Hotel Fuente Mayor Valle de Uco propone una experiencia especial para el fin de semana largo de Carnaval y San Valentín, del 14 al 17 de febrero, con opciones que pueden disfrutarse juntas o por separado: alojamiento, cena temática y spa durante todo el mes.

Un paquete de estadía pensado para el finde largo

Hotel Fuente Mayor ofrece una opción de 3 noches, con amenidad de bienvenida y acceso a piscina climatizada, espacios verdes y todas las comodidades del hotel entre viñedos.

La propuesta está pensada para parejas, amigos, familias o viajeros solos, bajo una premisa clara: “el amor también es brindar, descansar y compartir momentos que hacen bien”.

Hotel Fuente Mayor – Valle de Uco, Tunuyán

Consultas y reservas: +54 9 261 691 2415

foto-valleuco (1)

Cena especial de San Valentín en UCO Bistró

El sábado 14 de febrero, el restaurante UCO Bistró será escenario de una Cena Especial de San Valentín, con un menú por pasos que combina técnica, producto y sabores bien definidos.

Menú especial:

  • Berenjena asada con mozzarella y tomate confit
  • Ojo de bife con cebollas asadas y papas cremosas con curry de la casa
  • Mousse de chocolate con naranjas y duraznos asados

La experiencia incluye música en vivo, un ambiente cuidado y el paisaje natural como telón de fondo.

Valor por persona: $45.000

Cupos limitados

Reservas: 261 691 2415

UCO Bistró, Ruta 92 km 15 – Vista Flores

Hotel Fuente Mayor 1x1 (15) (2) (1)

ORÚ Spa: bienestar durante todo febrero

Durante todo febrero, ORÚ Spa ofrece el Especial Mes del Amor, ideal para disfrutar en pareja. El Circuito Hídrico Full Day incluye:

  • Sauna seco
  • Hidropiscina con piedra volcánica
  • Ducha escocesa
  • Masaje relajante de 30 minutos por persona
  • Sala de relax con hidratación

Valor: $180.000 para dos personas

Disponible todo febrero

ORÚ Spa: +54 9 261 691 2415

