San Valentín, Carnaval y verano en Valle de Uco: Fuente Mayor te propone un finde inolvidable

Tunuyán, Mendoza.
Alojamiento, gastronomía de autor y bienestar se combinan en la propuesta de Hotel Fuente Mayor Valle de Uco para vivir un fin de semana largo diferente, en uno de los paisajes más atractivos de Mendoza.
Tunuyán, Mendoza.
Este febrero, el Valle de Uco se presenta como el destino ideal para combinar descanso, gastronomía y bienestar, rodeado de viñedos y montañas. En ese marco, Hotel Fuente Mayor Valle de Uco propone una experiencia especial para el fin de semana largo de Carnaval y San Valentín, del 14 al 17 de febrero, con opciones que pueden disfrutarse juntas o por separado: alojamiento, cena temática y spa durante todo el mes.
Hotel Fuente Mayor ofrece una opción de 3 noches, con amenidad de bienvenida y acceso a piscina climatizada, espacios verdes y todas las comodidades del hotel entre viñedos.
La propuesta está pensada para parejas, amigos, familias o viajeros solos, bajo una premisa clara: “el amor también es brindar, descansar y compartir momentos que hacen bien”.
Consultas y reservas: +54 9 261 691 2415
El sábado 14 de febrero, el restaurante UCO Bistró será escenario de una Cena Especial de San Valentín, con un menú por pasos que combina técnica, producto y sabores bien definidos.
La experiencia incluye música en vivo, un ambiente cuidado y el paisaje natural como telón de fondo.
Valor por persona: $45.000
Cupos limitados
Reservas: 261 691 2415
Durante todo febrero, ORÚ Spa ofrece el Especial Mes del Amor, ideal para disfrutar en pareja. El Circuito Hídrico Full Day incluye:
Valor: $180.000 para dos personas
Disponible todo febrero
ORÚ Spa: +54 9 261 691 2415