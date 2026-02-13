Genco inauguró el concesionario DFSK con gran apuesta a la tecnología

En una tarde distendida y con buena convocatoria, Genco celebró la inauguración del concesionario oficial DFSK en Mendoza. La apertura, realizada el jueves 12 de febrero a las 19 en Carril Rodríguez Peña 401 (Godoy Cruz), marcó el inicio de una nueva etapa para la marca en la provincia, con foco en tecnología , precios competitivos y respaldo integral.

La presentación se apoyó en la convergencia de tres pilares clave. Por un lado, el liderazgo de DFSK, marca china con trayectoria como fabricante y presencia en Argentina desde hace años, reconocida por una buena experiencia de cliente. En segundo lugar, el rol del Grupo Corven como importador, con más de 55 años de historia. Y en el plano local, Genco, concesionario con 30 años en el rubro , que aportó estructura y confianza para la venta y la postventa.

Durante el evento, la marca mostró su oferta dividida en dos grandes familias: SUV y la línea comercial (utilitarios).

En el universo SUV, el foco estuvo puesto en el E5, presentado como híbrido enchufable (motor eléctrico + combustión), con una autonomía anunciada de 1150 km. La gama se completa con dos modelos a combustión: Glory 500 y Glory 580, con motores nafteros, buenas prestaciones y valores competitivos dentro del segmento.

En lo que refiere a tecnología, se destacaron atributos demandados por el mercado: caja automática tipo CVT, opción secuencial y un paquete de prestaciones orientadas a confort y usabilidad cotidiana, sumadas a un esquema de asesoramiento para acompañar la elección.

Utilitarios: la línea comercial y la novedad 100% eléctrica

La línea comercial exhibe alternativas ya conocidas por el público del segmento: minitrucks, versiones de cabina simple, doble cabina y furgones. Como novedad, se presentó la línea de utilitarios totalmente eléctricos, con 280 km de autonomía, disponibles con box y box refrigerado, orientados a optimizar la logística y eficientizar costos operativos en empresas y emprendimientos.

Experiencia de cliente: el diferencial de Genco

Para la marca, la llegada de DFSK no se planteó únicamente como un lanzamiento, sino como una propuesta integral de servicio. En ese sentido, se remarcó que el concesionario cuenta con personal de ventas y técnicos capacitados para las tecnologías incorporadas (híbridos enchufables y eléctricos), y un esquema de atención que incluye asesoramiento profesional, postventa, repuestos y service.

Brindis, invitados y salón lleno: así se vivió la inauguración de DFSK en Mendoza

El encuentro reunió a clientes, invitados y equipos de trabajo en una celebración con recorridos por el salón, intercambio con el staff, catering premium y la presencia de los vinos de Durigutti Family Winemakers, protagonistas del brindis que coronaron la apertura y sumaron identidad mendocina a la velada.

La respuesta del público acompañó el debut y reflejó interés por un portfolio que combinó opciones familiares, urbanas y comerciales, con protagonismo para las alternativas electrificadas.

La noche cerró con recorridos, fotos y un brindis que puso el acento en lo que Genco buscó destacar desde el inicio: cercanía, asesoramiento profesional y un servicio pensado para que la experiencia del cliente sea completa.

