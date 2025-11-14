Facundo Arana presenta "En el Aire" en Mendoza

El reconocido actor regresa a Mendoza con su emotivo unipersonal, una propuesta que mezcla nostalgia, humor y sensibilidad en una puesta íntima y profundamente humana.

“En el Aire” es un espectáculo unipersonal donde Facundo Arana se pone en la piel de Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior de nuestro país.

“En el Aire” propone un viaje mágico y nostálgico en el que los recuerdos y los afectos, el amor, el humor y los buenos deseos se hacen presentes.

La dirección es de Manuel González Gil, quien además es autor del texto. “En el Aire” cuenta con la música original de Martín Bianchedi, quien también participó en la dramaturgia junto a Sebastián Irigo, y con el vestuario de Pablo Battaglia.

VIERNES 21 DE NOV | AUDITORIO MUNICIPAL DE TUNUYÁN

SÁBADO 22 DE NOV | TEATRO MENDOZA