Suba de combustibles en Mendoza: la nafta súper ya roza los $2.000 tras los constantes aumentos

Mendoza atraviesa una escalada de precios de combustibles en los surtidores que parece no tener techo. Hasta este jueves 26 de marzo, la petrolera estatal YPF aplicó su cuarto aumento consecutivo en una sola semana y acumula una suba del 6,33% en apenas cuatro días y casi un 7% si se toma la semana completa.

Atención: camioneros protestan por el precio del combustible y hay tránsito reducido en Ruta 7 y 40

La estación de servicio YPF que más vende en el país está en Mendoza, ¿dónde se ubica?

Esta suba impacta si se tiene en cuenta que hace 15 días el precio de la nafta súper en Mendoza era de $1.750 por litro, mientras que la Infinia registraba un valor de $1.907 y la Infinia Diesel de $1.947

Ahora, con este último ajuste, la nafta súper alcanzó los $1.982 , mientras que los productos premium, como la Infinia Diesel , ya se comercializan a $2.197 por litro en el Gran Mendoza.

Este fenómeno responde principalmente a la incertidumbre y tensión bélica en Medio Oriente , lo que ha ejercido una fuerte presión sobre el mercado petrolero global y llevó al barril de crudo a superar los U$D 100. Como consecuencia, Argentina ha perdido su competitividad regional: con un precio promedio de U$D 1,34 por litro , el país se posiciona como el tercero más caro de la región, detrás de Uruguay y Perú, pero por encima de Chile , Brasil y Colombia.

El impacto en la economía doméstica y el sector productivo ha generado reacciones inmediatas. Este jueves, camioneros autoconvocados iniciaron una protesta con cortes parciales y reducción de calzada en la intersección de las Rutas Nacionales 7 y 40 , en Luján de Cuyo. Los choferes manifiestan su rechazo a los constantes incrementos que ponen en riesgo la rentabilidad del transporte de cargas.

Por otro lado, el GNC no ha quedado exento de la tendencia alcista. Tras mantenerse estable durante las primeras semanas del conflicto bélico, registró un salto del 8,8%, pasando de $679 a $739 por metro cúbico en las estaciones mendocinas.

El refugio en el GNC y los descuentos nocturnos

Ante el encarecimiento de los combustibles líquidos, muchos mendocinos han volcado sus consultas hacia la instalación de equipos de GNC.

Según referentes del sector, la demanda ha crecido exponencialmente debido a que el ahorro mensual puede ser de cientos de miles de pesos para quienes utilizan el vehículo de forma intensiva. Actualmente, un equipo básico tiene un costo aproximado de $1.400.000, inversión que se estima amortizable en unos cinco meses gracias a la brecha de precio con la nafta.

Para aquellos que buscan mitigar el golpe al bolsillo, algunas estaciones de servicio ofrecen alternativas de ahorro. En Luján de Cuyo, una estación de YPF implementó un sistema de autodespacho con un 5% de descuento para cargas realizadas durante la madrugada (entre la medianoche y las 6 AM) a través de su aplicación oficial.

Otras estaciones en el centro de Mendoza también ofrecen rebajas del 3% nocturno y diversas promociones bancarias que varían según el día de la semana.