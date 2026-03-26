26 de marzo de 2026 - 15:59

Atención: camioneros protestan por el precio del combustible y hay tránsito reducido en Ruta 7 y 40

La medida de fuerza de choferes autoconvocados inició hace unos momentos. Autoridades nacionales piden circular con precaución.

Camiones autoconvocados como medida de fuerza por los aumentos de combustible. &nbsp;

Camiones autoconvocados como medida de fuerza por los aumentos de combustible.

 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una protesta de choferes de camiones autoconvocados provoca este jueves un corte parcial entre las rutas nacionales 7 y 40, Luján de Cuyo, donde se registra una reducción de media calzada como "medida de fuerza por el aumento en los precios del combustible".

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En tanto, el tránsito se mantiene habilitado, aunque con demoras. Sumado a eso, los camiones con carga circulan sin inconvenientes. Desde las autoridades nacionales recomiendan extremar la precaución al transitar por la zona.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Policía Vial y personal de Gendarmería Nacional Argentina, en particular del Escuadrón 64 de Luján de Cuyo, para garantizar el orden y la seguridad vial.

El reclamo de camioneros se extenderá con la modalidad de media calzada hasta las 19. A partir de ese horario, los camiones serán desplazados hacia la banquina con el objetivo de evitar riesgos en la circulación durante la noche.

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