Atención: camioneros protestan por el precio del combustible y hay tránsito reducido en Ruta 7 y 40

Una protesta de choferes de camiones autoconvocados provoca este jueves un corte parcial entre las rutas nacionales 7 y 40, Luján de Cuyo, donde se registra una reducción de media calzada como "medida de fuerza por el aumento en los precios del combustible".
En tanto, el tránsito se mantiene habilitado, aunque con demoras. Sumado a eso, los camiones con carga circulan sin inconvenientes. Desde las autoridades nacionales recomiendan extremar la precaución al transitar por la zona.
En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Policía Vial y personal de Gendarmería Nacional Argentina, en particular del Escuadrón 64 de Luján de Cuyo, para garantizar el orden y la seguridad vial.
El reclamo de camioneros se extenderá con la modalidad de media calzada hasta las 19. A partir de ese horario, los camiones serán desplazados hacia la banquina con el objetivo de evitar riesgos en la circulación durante la noche.