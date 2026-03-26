Atención: camioneros protestan por el precio del combustible y hay tránsito reducido en Ruta 7 y 40

La medida de fuerza de choferes autoconvocados inició hace unos momentos. Autoridades nacionales piden circular con precaución.

Camiones autoconvocados como medida de fuerza por los aumentos de combustible.

Una protesta de choferes de camiones autoconvocados provoca este jueves un corte parcial entre las rutas nacionales 7 y 40, Luján de Cuyo, donde se registra una reducción de media calzada como "medida de fuerza por el aumento en los precios del combustible".

En tanto, el tránsito se mantiene habilitado, aunque con demoras. Sumado a eso, los camiones con carga circulan sin inconvenientes. Desde las autoridades nacionales recomiendan extremar la precaución al transitar por la zona.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Policía Vial y personal de Gendarmería Nacional Argentina, en particular del Escuadrón 64 de Luján de Cuyo, para garantizar el orden y la seguridad vial.