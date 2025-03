Casas de apuestas Argentina: encuentra solo los mejores

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2013

Métodos de pago: Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash

Tiempo medio de retirada: Hasta 30 minutos

#2 Metaspins - Consigue un bono de bienvenida del 100% en deportes y acceso exclusivo al club VIP

100 por ciento sports.png

La casa de apuestas online Argentina Metaspins te ofrece una experiencia en apuestas deportivas que no te querrás perder. Se destaca por tener un diseño atractivo, acompañada de una extensa de variedad de emocionantes deportes, como fútbol, tenis, al igual que deportes electrónicos más populares. Diviértete apostando en los mejores torneos, para alcanzar las primeras posiciones. Vive toda la emoción de apostar en vivo, en los diferentes tipos de apuestas.

Juega en diferentes dispositivos, ya que su atractivo diseño se adapta a móviles, computadoras y tablets. Por lo que podrás apostar desde tu casa, en el metro, sin nunca perderte la mejor diversión. Al apostar desde Argentina podràs apostar sin VPN, en los deportes de tu interés.

Consigue el fabuloso Bono de Bienvenida del 100% alcanzando hasta un máximo de 1 BTC, ¡una locura! Sin dudas, Metaspin quiere que juegues desde el primer día. Pero eso no es todo, en las apuestas deportivas cuentas con bonos específicos que multiplican tu depósito hasta en un 100%, por lo que obtendrás mayores beneficios. No olvides navegar por los requisitos y condiciones de los bonos, para no llevarte sorpresas.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2017

Métodos de pago: Visa/Mastercard, Google Pay, Apple Pay, Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, USDT

Tiempo medio de retirada: hasta 24 horas

#3 MetaWin - Disfrute de recompensas individuales con bonificaciones personalizadas

sweet.png

MetaWin es una de las casas de apuestas en Argentina más novedosas. Se destaca por contar con un diseño intuitivo, así como colores llamativos. Te encantará contar con una extensa variedad de deportes, en el que cada uno supera al anterior, juegos como: ligas de fútbol, tenis, baloncesto, formula1, beisbol, son solo algunos, pero también podrás en eSports. Además, aprovecha para ganar valiosos NFT.

La plataforma contiene promociones exclusivas, como bonos de bienvenida que multiplicarán tu depósito inicial, pero también códigos promocionales que puedes usar para aumentar tus ganancias. Su app móvil está optimizada, ideal para sacarle el máximo provecho. Lo que te permitirá disfrutar de una experiencia ágil desde cualquier lugar.

Con MetaWin podrás jugar en la WEB3 sin siquiera registrarte, solo conecta tu billetera virtual para vivir la aventura en los cientos de juegos deportivos. Además, para que estés seguro de ganar, la plataforma te provee de una lista con los juegos que tienen mejor RTP, logrando que puedas sacarle el mayor provecho.

Licencia: Curaçao

Año de fundación: 2022

Métodos de pago: Visa/Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Doge, Solana, Google Pay y Apple Pay

Tiempo medio de retirada: hasta 24 horas

#4 Sapphirebet - Disfrute de una amplia selección de más de 1.000 eventos diarios en tiempo real

Bono del 100 por ciento.png

Sapphirebet se ha posicionado como una de las casas de apuestas online Argentina versátiles, con una extensa variedad de juegos de casino online, juegos en vivo y apuestas deportivas. Navega por su web para encontrarte eventos emocionantes de fútbol, baloncesto, Fórmula 1, sin dudas, el deporte que estás buscando lo encontrarás. La plataforma también organiza torneos frecuentes que ofrecen premios emocionantes.

Una de sus características más resaltan es el Bono de Bienvenida, que multiplica tu primer depósito hasta en un 100%. Así como cuenta con promociones de giros gratis en tragamonedas. Al igual que, reembolsos especiales en deportes seleccionados. Disfruta de apostar desde dispositivos móviles, así podrás jugar cómodamente donde lo desees.

Esta una de las mejores casa de apuestas Argentina acepta múltiples métodos de pago, incluidos billeteras virtuales, transferencias bancarias, tarjetas de crédito y criptomonedas famosas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dogecoin. Tendrás transacciones rápidas y confiables, asegurando una experiencia de juego de primer nivel.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2018

Métodos de pago: criptomonedas, tarjetas de crédito, transferencias bancarias billeteras electrónicas

Tiempo medio de retirada: hasta 48 horas

#5 Stake - El futuro del juego en línea con la integración de las criptomonedas

skate.png

Stake es un casa de apuestas online Argentina versátil, donde podrás apostar en los tradicionales juegos online de casino, pero también realizar apuestas deportivas, de entretenimiento, incluso sobre la contienda política del momento. Contiene una agradable interfaz, con un diseño intuitivo, y bastante limpio. Disfruta de su apartado de eSports, con juegos conocidos con grandes premios de por medio. Navega por los deportes más competitivos, como son fútbol, baloncesto, formula1, rugby, voleibol y mucho más.

El casino online cuenta con un superbono de bienvenida de hasta el 200% de tu depósito, alcanzando un máximo de hasta 3000$, más que suficiente para comenzar a conseguir altas ganancias. Además, los eventos especiales cuentan con promociones ventajosas. En cuanto a métodos de pago, podrás realizar tus depósitos desde criptomonedas.

Disfruta de una web completamente compatible en teléfonos inteligentes, ofreciendo una experiencia de calidad. También es compatible con dispositivos móviles, brindando una experiencia de alta calidad en cualquier lugar. Resuelve tus preguntas, gracias al soporte 24/7.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2017

Métodos de pago: Visa/Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT, y Litecoin

Tiempo medio de retirada: hasta 1 hora

#6 1xBet - Más de 1.000 eventos diarios en más de 90 deportes

promociones de tenis.png

1xBet es una de las casas de apuestas online en Argentina más conocidas del sector de las apuestas online. Te sorprenderás de la alta categoría de juegos deportivos que ofrece, encontrarás: fútbol, baloncesto, tenis, béisbol, voleibol y muchos otros. Navega por su web para elegir el deporte de tu preferencia. Descubre cuotas bastante competitivas, con grandes premios al acertar tu predicción.

Si eres un nuevo jugador del casino virtual, podrás disfrutar de una interesante bonificación de hasta el 100% de tu depósito, con un máximo de 100$, con la que comenzarás apostando sin riesgos. Además, una vez que eres jugador frecuente tendrás acceso a promociones especiales. Disfruta de una interfaz intuitiva, en la que solo en segundos encontrarás todo lo que estás buscando.

No te pierdas de una interfaz muy fácil de encontrar eso que estás buscando. Además, es compatible para otros dispositivos como tabletas y computadoras. No te quedes sin jugar a donde quiera que vayas.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2007

Métodos de pago: Visa/Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Skrill, AstroPay y Paypal

Tiempo medio de retirada: hasta 24 horas

#7 Brazino777 - Sumérjase en un amplio Casino en vivo con crupieres profesionales

branzino7777.png

Brazino777 tiene una plataforma muy amigable con colores llamativos, que resultan en una interfaz intuitiva donde encontrar ese título que tanto has buscado. La casa de apuestas Argentina integra diferentes deportes como fútbol: UEFA Europa League, EuroLeague, UEFA Champions League; baloncesto: la NBA y torneos internacionales; tenis: ATP y Challengue; entre más de 18 deportes.

La plataforma online contiene un atractivo bono de bienvenida, que multiplica tus primeros depósitos, alcanzando un monto máximo de 50$. Además, obtén bonificaciones especiales al jugar desde la aplicación móvil. En la app no te perderás nada de la experiencia que puedas tener en web. Disfruta de una de las mejores casas de apuestas en Argentina jugando desde cualquier dispositivo, gracias a su diseño adaptable.

La interfaz de la casa de apuestas es intuitiva y bastante fluida, aunque su diseño puede mejorar, tiene todo lo necesario para sacarle el mayor provecho. Además diviértete apostando desde el celular en cualquier momento y lugar. Y si lo prefieres, apuesta en computadoras y tabletas.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2018

Métodos de pago: Visa, Mastercard, Bitcoin, Paypal, Skrill, Neteller, Google Pay, Apple Pay

Tiempo medio de retirada: hasta 24 horas

#8 22Bet - Apuestas en directo 24/7 con más de 30 mercados por evento

22bet 8.png

22Bet es una casa de apuesta deportiva Argentina con más variedad de juegos deportivos, sin dudas, contiene una extensa lista, que se adapta a tus preferencias. Además, ofrece los populares juegos de casino de toda la vida, con un enfoque innovador, y proveedores de la más alta calidad. Sin olvidar, los deportes electrónicos y juegos en vivo, que te brindan una increíble experiencia.

Aprovecha el bono de bienvenida de hasta el 100% de tu depósito, alcanzando un máximo de hasta $12.000 AR, con esto podrás multiplicar tus victorias para alcanzar mejores resultados. Además, 22Bet ofrece bonificaciones de reembolso, en caso de que tengas una mala racha, te permitirá sacarle el mayor provecho.

Contiene una interfaz intuitiva, donde encontrarás todo lo que buscas en solo un par de clics. Desde la aplicación móvil cuentas con una interfaz adaptativa, a todos tus preferencias. Además, podrás divertirte apostando en resoluciones de pantalla más grandes, como en computadoras, y tabletas.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2017

Métodos de pago: Visa/MasterCard, Bitcoin, DogeCoin, Litecoin, Ethereum, Neteller, ecoPayz, Paysafecard y Skrill

Tiempo medio de retirada: hasta 24 horas

#9 Wazamba - Disfruta de cuotas competitivas y un bono de bienvenida del 100% hasta 100 euros

wazamba 100.png

Wazamba es considerado como uno de los mejores casas de apuestas argentina, y no es para menos, se destaca por tener una interfaz bastante atractiva con un diseño agradable. Integra en su plataforma tipos de juegos como casino online, en vivo, apuestas deportivas, así como un apartado especial de torneos, donde competirás contra personas alrededor de todo el mundo por las primeras posiciones que contienen atractivos premios.

Wazamba resalta de otros casinos por sus promociones semanales, al ingresar reclama un exquisito bono de bienvenida de hasta el 100% de tu depósito, alcanzando los 500$ y 200 giros gratis. Además, su sistema de recompensas te permitirá acumular monedas virtuales que se pueden cambiar por bonos o premios exclusivos. Su aplicación de celular tiene una experiencia fluida para jugar desde cualquier lugar.

Disfruta de su app para móviles, disponible en Iphone y Android, con todo lo que necesitas para que le saques el mayor provecho a la plataforma. Apuesta en una interfaz interactiva en donde rápidamente encontrarás lo que buscas.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2019

Métodos de pago: Visa/Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Interac y Neteller

Tiempo medio de retirada: hasta 24 horas

#10 1win - Aumente sus ganancias con una bonificación del 500% en su primer depósito

+500.png

1win es una completa plataforma de juegos donde tendrás disponibles una casi infinita oferta de juegos, de casino online, juegos en vivo, así como cientos de deportes para apostar, contando con los más populares. Además, cada juego de casino está respaldado por los mejores proveedores del sector, como Pragmatic Play, Microgaming, Play'n GO y muchos más. Cada deporte cuenta con cuotas de mercado realmente atractivas con la que podrás comenzar a ganar dinero al poco tiempo.

El bono de bienvenida de 1win es especialmente generoso, alcanzando hasta el 100% en tu primer depósito, alcanzando hasta 220000 ARS, más que suficiente para apostar sin poner en riesgo tu dinero. Además, se destaca por tener una interfaz bastante agradable e intuitiva, logrando encontrar rápidamente eso que has estado buscando. Diviértete desde su aplicación para celulares con promociones especiales para usarla.

No te pierdas de apostar, con la versión para móviles tendrás una interfaz adaptativa, en la que puedes conseguir el mayor provecho en su formato para computadoras y tabletas. Los tiempos de retiro son rápidos, procesando la mayoría de las transacciones en menos de 24 horas.

Licenciamiento: Curaçao

Año de fundación: 2018

Métodos de pago: Visa/Mastercard, Tether, Bitcoin, Litecoin, MercadoPago, Uala,

Tiempo medio de retirada: hasta 24 horas

Lo que necesitas saber antes de elegir la mejor casa de apuestas Argentina

Elegir una entre las casas de apuestas Argentinas es el primer paso para vivir la aventura de los juegos de casino online. Es imprescindible tener en cuenta algunos aspectos que no puedes dejar pasar por alto, y que te acercarán a elegir la mejor plataforma en confiabilidad, transparencia y seguridad. Estos son los criterios de elección:

Licencia por un organismo reconocido

Este es uno de los principales criterios que debes tener en cuenta, un casino seguro debe contar con una licencia internacional otorgada por un organismo reconocido. Al verificar te garantiza que es una de las casas de apuestas legales en Argentina, además de que cumple con todos los estándares de seguridad como la transparencia en los resultados, o el cifrado que permite proteger los datos personales.

Las autoridades más populares son:

Curacao eGaming

Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Malta Gaming Authority (MGA)

Gibraltar Betting and Gaming Association

United Kingdom Gambling Commission (UKGC)

¿Dónde puedo encontrarla? Con frecuencia el número y la autoridad que ha otorgado la licencia, se encuentran ubicados en el pie de página de la casa de apuestas deportivas en Argentina. Cuando navegue por el sitio web de Bizzo Casino, encontrará fácilmente esta información

Muchos deportes para apostar

Con este criterio en mente es más probable que el casino online se adapte a tus expectativas. Navega por su catálogo de juegos para encontrar más que solo juegos de casino, sino también apuestas deportivas, e-Sports, entre otros juegos populares entre los argentinos.

Los tipos de juegos más destacados son:

Fútbol;

Tenis;

Baloncesto;

Rugby;

Formula1;

eSports;

Apuestas deportivas en vivo;

Voleibol.

Calidad de las cuotas de las casas de apuestas

Las cuotas conocidas también como «odds» es el factor que indica cuánto ganarás. Un truco para determinar la mejor, es comparar las cuotas entre diferentes casinos online. Aunque, no te sorprenderás encontrar las mejores cuotas en las casas de apuestas más reconocidas, lo que será una enorme diferencia en los resultados de tus ganancias.

El atractivo de los bonos y promociones

Las promociones son una carta de presentación de lo mucho que las casas de apuestas se preocupan por ofrecer lo mejor a los nuevos jugadores. Aquí podrás multiplicar tu dinero hasta más de un 100%, sin siquiera comenzar a jugar. Sin embargo, verifica los requisitos de apuestas para saber cómo funcionan las bonificaciones, por lo general tendrás un rollovero el número de veces que debes apostar para retirar tus ganancias.

Los bonos de las casas de apuestas son:

Bonos de bienvenida;

Programas de fidelidad;

Bono sin deposito;

Cashback o reembolso;

Bonos de referido;

Apuestas gratis (Freebets);

Promociones especiales;

Giros gratis;

Variedad de métodos de pago

Una extensa variedad de métodos de pago te brindará la oportunidad de elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Evita las casas de apuestas que tienen solo métodos poco conocidos. Por otro lado, los métodos de pago más frecuentes son:

Transferencias bancarias: la mejor opción si estás más familiarizado con los métodos tradicionales;

Tarjetas de crédito y débito: son aceptadas vayas donde vayas y se ejecutan al instante;

Billeteras electrónicas: es uno de los métodos más seguros, ya que mantienen protegidos tus datos bancarios. Las billeteras virtuales más conocidas son: Skrill, Neteller y Paypal;

Criptomonedas: los criptos se ejecutan al instante, además son completamente descentralizados.

Rápido retiro de fondos

Como jugador querrás obtener tus ganancias en el menor tiempo posible. Las casas de apuestas reconocidas realizan retiros rápidos, evitando que tengas que esperar por semana el dinero que has obtenido apostando. Por esta razón es importante, que conozcas los tiempos promedios de retiro del casino que deseas jugar, con frecuencia suele estar entre los 24 a 72 horas. Además, verifica si existen comisiones asociadas, o retiros gratuitos.

Opiniones de usuarios en Argentina

Investiga en internet en páginas especializadas donde los apostadores suelen dejar sus opiniones, la experiencia previa que han tenido otros jugadores del casino en el que estás pensando apostar. Aquí encontrarás el número de estrellas que han conseguido como resultado de las opiniones.

Analiza con cuidado los comentarios que más se repiten, tanto positivos como negativos, de esta manera conocerás como el casino trata a los apostadores. Así como la rapidez en que su equipo de soporte resuelve cualquier inconveniente. Busca reseñas sobre la experiencia de las promociones, así como la transparencia en las condiciones de uso.

Interfaz de usuario

Contar con una interfaz intuitiva, donde encuentres en solo un par de clics lo que estás buscando es un punto a favor. Principalmente en cómo se organiza el contenido, de tal manera que cuando desees jugar, por ejemplo, tragamonedas encuentre fácilmente la categoría y el título que deseas. Asimismo la página web de la casas de apuestas debe cargar rápidamente, aún cuando tengas una conexión un poco más lenta.

Disponibilidad de una aplicación móvil

Los teléfonos celulares son los dispositivos más usados, por ello es imprescindible que verifiques la compatibilidad móvil de la casa de apuestas deportivas Argentina. Gracias a ello, podrás divertirte apostando en cualquier lugar que lo desees, incluso muchos casinos tienen aplicaciones para móviles donde brindan una experiencia de mayor calidad. Además, muchas apps cuentan con notificaciones especializadas sobre nuevas promociones disponibles.

Tipos de apuestas deportivas

tipos de apuestas deportivas.png

Las apuestas deportivas son un tipo de juego bastante versátil, existen muchos tipos de apuestas con las que puedes conseguir resultados increíbles.Además, ofrecen pagos rápidos una vez que has tenido éxito en tu apuesta. A continuación, conocerás los tipos de apuestas más comunes:

Apuestas en vivo: se llevan a cabo durante el desarrollo del evento deportivo. Con ellas podrás apostar sobre el equipo de la próxima anotación, el número de tarjetas o el equipo ganador en tiempo real. Podrás reclamar tus ganancias una vez aciertes a tu apuesta, incluso antes de terminarse el juego.

Apuestas al resultado: con este tipo de apuestas predecir el marcador final del partido. Son bastante sencillas, por lo que podrás disfrutar de tu apuesta una vez que finalice el partido, en caso de tener éxito.

Apuestas a los corners: apostarás el número total de saques de esquina en todo el partido, esto se podrá saber de forma sencilla, por lo que tendrás tus ganancias al instante después de haber terminado el partido, en caso de acertar.

Apuestas al primer gol: apuesta sobre cuál será el equipo en tener una anotación, apenas se anote el primer gol podrás reclamar tu apuesta, siendo una de los tipos de apuestas más rápidos que podrás encontrar.

Apuestas con hándicap: este tipo de apuesta se ajusta al marcador final mediante un sistema de ventajas o desventajas para equilibrar las probabilidades. Una vez calculado el resultado ajustado, consigue tus ganancias de forma fácil y sencilla.

Variedad de mercados de apuestas deportivas

Las apuestas deportivas integran una inmensa variedad de deportes, donde podrás elegir la mejor opción para ti. Cada uno tiene emocionantes partidas logran entretener a todos. A continuación, conoce los deportes más populares y los tipos de apuestas que podrás encontrar en cada uno.

Fútbol

El fútbol es, sin dudas, el deporte más apostado en todo el mundo. Entre los torneos más famosos están la Primera División en Argentina, La Liga española, la Serie A en Italia, la Bundesliga en Alemania, la Premier League en Inglaterra. Así como los torneos continentales como la Champions League y la Europa League, siendo los más reconocidos.

Tipos de apuestas populares:

Resultado del evento (P1, P2, X): predice el ganador del partido o empate.

Doble oportunidad: apuesta dos resultados al mismo tiempo;

Total de goles: apuesta sobre el número de goles marcados en todo el partido;

Ambos equipos marcan: predice si ambos equipos anotarán en el juego;

Tiros de esquina: número exacto de tiros de esquina en todo el partido;

Tarjetas amarillas y rojas: apuesta sobre el número de tarjetas;

Hándicap: ajusta el marcador para equilibrar las probabilidades;

Apuestas combinadas: combina varias selecciones con una sola apuesta.

Básquet

La NBA es el torneo más popular para las apuestas de baloncesto en el mundo, pero tambien puedes encontrar apuestas disponibles para las ligas europeas como la Liga ACB en España y la Euroliga. Incluso, competencias internacionales como el Mundial de FIBA, así como los Juegos Olímpicos.

Tipos de apuestas populares:

Resultado del partido: ganador del encuentro;

Total de puntos: predice si el puntaje total estará por encima o por debajo del valor que elijas;

Hándicap: ajusta los puntos para equilibrar las probabilidades de éxito;

Cuartos/mitad: apuesta sobre los resultados en un segmentos del partido;

Actuaciones individuales: apuesta sobre las estadísticas de un jugador como son la puntuación, rebotes o asistencias.

Tenis

Los Grand Slams, incluye los torneos de Wimbledon, Roland Garros, US Open y Australian Open, siendo los eventos más populares, donde se apuestan millones de dólares cada año. Al igual que, los famosos torneos de la ATP y WTA, y como olvidar la serie Masters 1000 o los eventos de fin de temporada como las ATP Finals y las WTA Finals, en estos últimos verás competiciones con los mejores jugadores del ranking mundial.

Tipos de apuestas populares:

Ganador del partido: predice quién ganará el juego;

Total de sets: número de sets que se jugará en todo el partido;

Total de juegos: cantidad total de juegos en el partido;

Resultado exacto: predice cuál será el marcador final de sets;

Hándicap de juegos: apuesta cuál será la diferencia de juegos ganados entre los jugadores.

Rugby

Los torneos más famosos de este deporte son el Rugby Championship y la Copa del Mundo de Rugby que atraen a miles de apostadores internacionalmente. Campeonatos como el Super Rugby, que incluye equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, ofrecen una competencia de primer nivel:

Tipos de apuestas populares:

Resultado del partido: apuesta el equipo ganador o empate;

Hándicap: ajusta la diferencia de puntos entre equipos;

Total de puntos: predice la suma de los puntos marcados;

Primer try: se apuesta sobre el equipo o jugador que anotará el primer try.

Automovilismo

En este deporte la Fórmula 1 es la máxima categoría de apuestas en motorsport, famosa por ofrecer grandes premios, especialmente en circuitos legendarios como Monza y Suzuka. También encontrarás las competencias de NASCAR, que ofrece una temporada extensa con emocionantes finales, así como MotoGP con sus competiciones de alta velocidad y el Rally Dakar.

Tipos de apuestas populares:

Ganador de la carrera: piloto que terminará primero en la competencia;

Posición en el podio: apuesta por cual de los pilotos terminará entre los tres primeros;

Vuelta rápida: predice el piloto que marcará el tiempo más rápido;

Duelo de pilotos: comparación entre dos competidores.

Carreras de caballos

Los eventos más reconocidos son el Kentucky Derby, el Grand National y el Prix de l’Arc de Triomphe, que ofrecen altas ganancias. Además, competiciones regionales como la Melbourne Cup en Australia y la Breeders' Cup en Estados Unidos cuentan con un gran reconocimiento, siendo de las carreras de caballos más apostadas en el mundo.

Tipos de apuestas populares:

Ganador: apuesta sobre el caballo que cruza primero la meta;

Colocado: predice la posición exacta de un caballo al final de la carrera;

Exacta: apuesta sobre el orden de los dos primeros caballos;

Trifecta: en este caso los el orden de los tres primeros caballos.

Fórmula 1

El campeonato mundial de Fórmula 1 es una de las mayores carreras, cuenta con premios históricos como son Mónaco, Silverstone y Spa-Francorchamps. Así como, otros circuitos famosos como el Interlagos en Brasil y el Circuito de las Américas en Estados Unidos. Los tipos de apuestas de esta competencia.

Tipos de apuestas populares:

Ganador del Gran Premio: el piloto que gana la carrera;

Vuelta más rápida: apuesta quién marcará el tiempo más rápido;

Constructor ganador: predice el equipo que obtendrá más puntos;

Hándicap: apuestas ajustadas por tiempos.

Juegos electrónicos (eSports)

Las competencias más famosas son League of Legends (LoL), Dota 2, CS:GO y Valorant, siendo las que más dominan las apuestas. Destacando los eventos como el Mundial de LoL y The International son los más seguidos. Además, otras competiciones relevantes como el ESL Pro League en CS:GO, el Valorant Champions y las finales de la Overwatch League atraen miles de jugadores por sus grandes premios.

Tipos de apuestas populares:

Ganador del partido: apuesta al equipo vencedor;

Mapas totales: predice la cantidad de mapas jugados;

Primer sangre: acierta al equipo que será eliminado de primeras;

Duración del partido: tiempo total en que se llevará a cabo la partida.

Deportes de MMA, UFC y Boxeo

La UFC es la organización líder en MMA, con peleas en las divisiones de UFC 100, UFC 200 y peleas en campeonatos mundiales en distintas categorías. Por parte del boxeo, destacan las luchas por títulos mundiales en las principales divisiones, al igual que eventos organizados por Top Rank, Matchroom y PBC. Sin olvidar, las competencias como los Juegos Olímpicos y los torneos regionales:

Tipos de apuestas populares:

Ganador de la pelea: apuesta por el ganador;

Método de victoria: predice el nocaut, rendición o decisión del jurado;

Rounds exacta: el round exacto en que terminará la pelea;

Total de rounds: el total de rounds de la lucha.

Voleibol

Este deporte engloba las competencias de la Liga Mundial de Voleibol y los Juegos Olímpicos. Se destacan, también, los torneos de clubes como la Champions League de Voleibol, el Campeonato Mundial de Clubes, también las competiciones continentales como la CEV Champions League en Europa o la Copa Libertadores de Voleibol en hispanoamérica.

Tipos de apuestas populares:

Ganador del partido: apuesta el equipo que vencerá;

Total de puntos: la cantidad total de puntos que tendrá el partido;

Hándicap: diferencia de puntos entre equipos;

Sets totales: número de sets jugados totales.

Los bonos más populares ofrecidos por las casas de apuestas

Los casinos online cuentan con atractivas promociones para nuevos jugadores, y para clientes que tienen un historial de apuestas frecuentes. Gracias a ello, existen una extensa variedad de bonos, conocelos todos a continuación:

Bono de bienvenida

Por ser la primera vez que juegas en el casino, recibirás esta bonificación con la que podrás multiplicar hasta más de un 150% tus ganancias. Todo depende del monto que hayas realizado en tu primer depósito, logrando conseguir ganancias sin poner en riesgo tu dinero, lo que te permite explorar más juegos.

Bono sin depósito

Una bonificación excelente para nuevos jugadores que desean jugar sin poner en riesgo su dinero. Se basa en un monto que las casas de apuestas Argentina te dará solo con registrarte, no es necesario que realices algún depósito. Más que ideal, para conocer el casino por dentro con el menor riesgo.

Apuestas gratuitas

También conocidas como free bets, te permitirán llevar a cabo tus apuestas sin que se descuente el saldo de tu depósito. En caso de que resulte ganador recibirás la ganancia neta, no el valor de la apuesta.

Apuestas sin riesgo

También llamadas risk-free bets, estas cubren la pérdida en caso de que la apuesta no sea exitosa. Por lo general, el monto perdido se reembolsa en forma de crédito o también en forma de apuesta gratuita.

Cuotas mejoradas

Estas promociones aumentarán las probabilidades que tendrás en eventos especiales, de esta manera, te ofrecerán mayores potenciales ganancias en comparación con las cuotas estándar.

Bonos para apuestas combinadas

Este tipo de promociones te recompensará con múltiples elecciones en solo una apuesta. Lo que te llevará a aumentar las ganancias si todas son correctas, logrando que puedas ganar mucho más.

Códigos promocionales

Los códigos promocionales son imprescindibles para que consigas bonos exclusivos. Al registrarte o depositar podrás ingresar un código, estás podrán desbloquear apuestas gratuitas, bonos adicionales y mejoras de cuotas.

Guía paso a paso para apostar en sitios como Cloudbet

Saber apostar en una casa de apuestas no debe ser difícil, sin embargo, para que tengas a la mano todas las instrucciones te invitamos a conocer todos los pasos, como sería el registro en Cloudbet:

Paso 1 Registro

Dirígete a la página web de Cloudbet, luego selecciona registrarse. Después rellena el formulario con tus datos personales, se te solicitará un correo electrónico, nombre de usuario y una contraseña para tu cuenta. Para verificar tu cuenta se te enviará un mensaje de tu correo electrónico, este contiene un enlace de verificación al que deberás hacer clic.

Paso 2 Depósito

Dentro de tu cuenta Inicia sesión y accede al apartado de depósitos. Lo mejor de Cloudbet es que podrás realizar tus depósitos en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y más. Elige tu método preferido, para luego copiar la dirección de depósito proporcionada. Envía el monto que desees depositar desde tu billetera digital y espera la confirmación instantánea.

Paso 3 Elegir un evento

Las casas de apuestas deportivas Argentina, así como casino online y en vivo, donde podrás comenzar a realizar tus apuestas. Busca tu deporte preferido, dentro de los disponibles como fútbol, baloncesto, eSport, entre muchos más juegos.

Paso 4 Selección del mercado

Es fundamental que revises los mercados de apuestas de ese momento, tales como: cuánto se paga por ganador del partido, hándicaps o totales. Luego elige la de tu preferencia.

Paso 5 Realizar la apuesta

Una vez aquí indica el monto que deseas apostar, continua para confirmar. El casino online Cloudbet calculará de forma automática las posibles ganancias según las cuotas.

Paso 6 Seguimiento de apuestas

Ahora ingresa a la sección de «apuestas activas» para monitorear los resultados en tiempo real. Uno de los beneficios de Cloudbet, es que también ofrece estadísticas y actualizaciones constantes.

Paso 7 Retiro

Una vez que hayas tenido éxito, reclama tus ganancias dirigiéndote a la sección de retiro. Una vez aquí, ingresa tu billetera digital y solicita el retiro. Los pagos en criptomonedas son rápidos y seguros.

¡Cómo puedes ver así de fácil será apostar!

Métodos de pago disponibles para apostar en Argentina

metodos de pago.png

Las casas de apuestas en Argentina brindan una enorme variedad de métodos de pago, de este modo podrás apostar con el método que mejor se adapte a tus necesidades. A continuación, conoce los métodos más frecuentes:

Soluciones de pago locales:

MercadoPago: es el principal método de pago para los jugadores argentinos. Lo mejor de este método es que te permite pagar en pesos argentinos de forma segura y confiable. Además, muchos están familiarizados con el funcionamiento de este método de pago, por lo que será muy sencillo.

Rapipago y PagoFácil: son de las opciones más usadas en Argentina, ya que permiten realizar pagos en puntos físicos, que se encuentran distribuidos en todo el país. Gracias a esto, no es necesario una cuenta bancaria para disfrutar de las apuestas.

Tarjetas de crédito

Visa y MasterCard: estas son las tarjetas de crédito mayormente aceptadas en los casinos online reconocidos. Por lo que brindan un grado más de seguridad y transparencia en cada transacción. Seguramente, has pagado antes con estos medios.

Billeteras electrónicas

Skrill, Neteller y EcoPayz: este método de pago tiene ventajas, como el de mantener tus datos bancarios totalmente en el anonimato. Así como las transacciones suelen ser al instante. Además, puedes gestionar los fondos en diferentes billeteras siendo más confiable.

Otros métodos

DEBIN: es un sistema de transferencias interbancarias que permite realizar pagos directos desde cuentas bancarias.

PayPal: aunque es uno de los menos usados para pagar en Argentina, se considera una alternativa confiable para jugadores en el exterior.

AstroPay y Paysafecard: estás tarjetas solo se recargan con el monto que deseas depositar a tu cuenta, luego pagar manteniendo seguro tus datos bancarios.

Transferencias bancarias

Son una de las mejores alternativas tradicionales, una de sus desventajas es que el depósito se ejecuta en mucho más métodos que con otros métodos, alcanzando hasta las 24 horas.

Criptomonedas

Uno de los nuevos métodos de pago, se realiza al instante de manera segura, transparente y sencilla. Las criptomonedas más frecuentes son Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT, Ripple y muchas más.

Aplicaciones móviles de casas de apuestas

Las aplicaciones para celulares se han tomado los casinos online, muchos cuentan con su propia aplicación, en la que ofrecen una experiencia de usuario de otro nivel. Estas te brindan la oportunidad de apostar en donde prefieras, con la mayor comodidad, pero también en cualquier momento que lo desees. Échale un vistazo a todas las características que suelen tener:

Características de las aplicaciones móviles

Las mejores casas de apuestas deportivas en Argentina como Cloudbet, te ofrecen la oportunidad de apostar en múltiples categorías, obteniendo una experiencia mucho más completa, incluso con promociones adicionales:

Apuestas en vivo: una de las alternativas favoritas por muchos jugadores, que seguro te encantará. En las apuestas en vivo puedes jugar en casinos transmitidos en tiempo real, pero también apuestas deportivas en los principales eventos del momento.

Acceso rápido a mercados: encuentra en poco tiempo, gracias a su interfaz intuitiva una amplia variedad de tipos de juegos, con los que puedes comenzar apostando para ganar.

Gestión de cuentas: tendrás un apartado con toda la información de tu cuenta, sobre los depósitos, retiros, y conocer el saldo disponible. De esta manera, puedes conocer todos tus movimientos.

Estadísticas y resultados: Cloudbet es uno de los casinos online que te ofrecen información actualizada sobre las estadísticas del juego, al igual que los últimos resultados de los apostadores.

Notificaciones: las aplicaciones suelen tener notificaciones especiales, por ejemplo notificaciones de promociones, nuevos juegos agregados, cuotas mejoradas, y mucho más.

La mejor parte de las plataformas de apuestas como Cloudbet, son las bonificaciones exclusivas, si prefieres jugar desde la aplicación de celular. Los tipos de promociones más populares son:

Bonos por descarga: lo recibirás con solo instalar la aplicación del casino online;

Apuestas gratuitas: suelen ser parte de otras promociones, pero también para nuevos jugadores;

Cuotas mejoradas: las encontrarás siempre y cuando apuestes desde la aplicación móvil.

Regulación de las apuestas en Argentina

En Argentina, las apuestas online son legales y reguladas, pero el marco jurídico sigue un modelo federal, esto significa que cada provincia tiene la potestad de regular y supervisar esta actividad dentro de sus territorios. De esta manera, cada región establece sus propias normas y requisitos para operar en el mercado de apuestas.

LOTBA: autoridad reguladora en Buenos Aires

En la capital la regulación de este tipo de juegos está a cargo de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). Es la entidad que se encarga de supervisar las licencias, asimismo garantiza que las mejores casas de apuestas Argentina cumplan con estrictos estándares de seguridad y transparencia de sus juegos. Estos son los criterios con los que una casa de apuesta obtiene una licencia LOTBA:

Comprobar su solvencia financiera;

Garantizar la protección de datos personales de sus jugadores;

Implementar medidas contra la ludopatía u otros problemas de apuestas;

brindar una casa de apuesta Argentina segura y transparente;

Contar con licencias internacionales.

Además de las licencias locales, muchos casinos online operan bajo licencias internacionales emitidas por entidades como son: Malta Gaming Authority (MGA), Curacao eGaming, uk gambling authority, entre otros. Son ideales para saber que un casino es seguro, transparente y confiable, guíate de ellas en países donde el juego es legal, como en Argentina.

Ayuda para un juego responsable

Un juego responsable es imprescindible para divertirte apostando, y evitar caer en problemas de ludopatía o similares. Las plataformas online suelen promueven el juego responsable con un apartado especial, al igual que ofreciendo herramientas como, límites de depósito, autoexclusión, y acceso a recursos educativos.

En caso de que llegue a tener problemas de adicción por las apuestas, es importante acudir a programas especializados como Jugadores Anónimos de Argentina (https://yuzhadoresanonymos.org.ar/). Esta organización te podrá brindar apoyo gratuito y confidencial por medio de reuniones grupales y recursos en línea. Estas iniciativas han sido fundamentales para ayudar a miles de apostadores en todo el mundo.

Preguntas frecuentes sobre apuestas online en Argentina

¿Son legales las apuestas online en Argentina?

Sí, las apuestas virtuales son legales en Argentina, pero cada provincia regula de manera distinta, por lo que debes conocer mejor la legislación de la provincia donde te encuentras, para jugar de forma segura y transparente.

¿Qué mercados ofrecen las casas de apuestas online?

Las plataformas de apuestas online te brindarán una inmensa variedad de mercados. Siendo los preferidos por los jugadores, el resultado del partido, hándicap, total de puntos, ambos equipos marcan, apuestas combinadas, así como opciones específicas como tiros de esquina o tarjetas.

¿Qué necesito para abrir una cuenta de apuestas deportivas en Argentina?

Para abrir una cuenta personal necesitas ser mayor de edad, ingresar tu correo electrónico válido, y completar el proceso de registro en la mejor casa de apuestas en Argentina de tu preferencia. En algunos casinos online deberás enviar tu documento oficial.

¿Cuáles son los métodos de pago más comunes para las apuestas online en Argentina?

Los métodos más frecuente incluyen:

MercadoPago;

Rapipago;

Pago Fácil;

Tarjetas de crédito (Visa y MasterCard);

Billeteras electrónicas como Skrill y Neteller;

Transferencias bancarias;

Criptomonedas.

¿Puedo realizar apuestas desde mi teléfono móvil?

Sí, la gran mayoría de casinos online te brindará una app especializada, con todo lo mejor del casino en una versión adaptable para celulares. Por lo que podrás realizar apuestas en cualquier lugar en el momento que lo desees.