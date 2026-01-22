Banco Macro y Telecom Argentina compran el 50% de Personal Pay y redefinen el mapa fintech en Argentina

Personal Pay suma un socio clave en su estrategia de crecimiento tras el acuerdo entre Banco Macro y Telecom Argentina , que marca un nuevo capítulo para la digitalización de los servicios financieros en el país. La operación consolida la unión entre banca tradicional y fintech con foco en ampliar el acceso a productos financieros.

La transacción, valuada en US$ 75 millones , le permite a Banco Macro adquirir el 50% de la billetera digital de Personal y fortalecer una propuesta que combina tecnología, simplicidad y respaldo bancario para millones de usuarios en Argentina.

La alianza estratégica responde a una tendencia global en la que bancos y fintechs integran capacidades para crear ecosistemas financieros más eficientes. En este marco, Personal Pay podrá ampliar su portafolio de productos y servicios, incorporando soluciones financieras competitivas bajo el respaldo de Banco Macro.

“ Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa ”, afirmó Jorge Brito , presidente de Banco Macro. Además, destacó que avanzar junto a Telecom Argentina “ nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos ”.

Desde Telecom Argentina, Roberto Nobile , CEO de Personal, explicó que “ esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal ”, y agregó que el acuerdo “ marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía ”.

En la misma línea, Juan Parma, CEO de Banco Macro, señaló: “Buscamos ampliar nuestro ecosistema de actuación a través de nuevos modelos de negocio ganadores con los socios adecuados”, y remarcó que unir fuerzas con Telecom Argentina permitirá “combinar la practicidad de una billetera digital con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder”.

Por su parte, Martín Heine, CEO de Personal Pay, sostuvo que “este nuevo hito inicia una nueva etapa para nuestro negocio” y destacó que integrar lo mejor del mundo bancario y fintech permitirá “acelerar el crecimiento de Personal Pay y volvernos más competitivos y relevantes”.

Impacto en el sistema financiero y foco en la inclusión digital

La compra del 50% de Personal Pay por parte de Banco Macro amplía el alcance comercial de ambas compañíase impacta de manera directa en el ecosistema financiero argentino. La billetera digital podrá profundizar su propuesta de inclusión financiera, sumar herramientas de crédito y avanzar en la personalización de la experiencia del usuario.

Con el respaldo de Banco Macro y la escala de Telecom Argentina, Personal Pay apunta a consolidarse como un actor central en el sistema de pagos y finanzas digitales del país. El objetivo es claro: simplificar el acceso a servicios financieros, llegar a nuevos segmentos de clientes y posicionarse como una opción principal dentro del ecosistema fintech argentino, acompañando la evolución de las finanzas tanto a nivel local como regional.