El profesor de Agostina Vega compartió una tarea de la adolescente asesinada: "Mi sueño es ser psicóloga"

El desgarrador crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, continúa generando una profunda consternación y muestras de dolor que trascienden las fronteras provinciales. En las últimas horas, la trágica pérdida cobró un matiz aún más emotivo y humano luego de que su profesor de música, Ramiro, decidiera compartir una tarea escolar realizada por la joven al inicio del presente ciclo lectivo, desnudando la inocencia, los gustos sencillos y los grandes proyectos de una vida que fue truncada de forma violenta.

Rescataron a un dogo al borde de la muerte en la casa de Barrelier y lo bautizaron en honor a Agostina Vega

Se trata de una ficha de presentación personal que Agostina completó de su puño y letra durante la primera clase del año. Este tipo de actividades, habituales para que los docentes conozcan el perfil de sus alumnos, se convirtió hoy en un testimonio invaluable de su personalidad y en el reflejo de las metas que la adolescente albergaba para su futuro a mediano y largo plazo.

El docente difundió con profundo pesar la tarea escolar, Agostina tenía muy en claro sus aspiraciones y anhelaba seguir una carrera universitaria al terminar la secundaria: su gran objetivo de vida era convertirse en psicóloga para ayudar a los demás .

Al ser consultada sobre sus metas a corto plazo dentro de la institución educativa para este 2026, la joven había respondido con la sincera simpleza propia de su edad: su objetivo escolar inmediato era, simplemente, "pasar de año" .

El cuestionario escolar también indagaba en las preferencias y pasiones que marcaban el día a día de Agostina. Entre sus respuestas, la adolescente destacó al asado como su comida favorita y eligió al color celeste como su preferido absoluta.

Asimismo, en el apartado dedicado al tiempo libre y el esparcimiento, la joven describió que disfrutaba mucho de la lectura de cuentos y de mirar películas animadas. Además de sus intereses intelectuales y recreativos, Agostina ya demostraba un espíritu emprendedor y detallista a través de su hobby favorito: realizar servicios de belleza de pestañas, una actividad en la que volcaba su prolijidad y entusiasmo.

El testimonio de su profesor de música no tardó en replicarse en las redes sociales, transformándose en un doloroso recordatorio de la identidad y los proyectos de una menor que tenía todo un camino por delante, en medio de un persistente reclamo de justicia por parte de su entorno y de toda la comunidad educativa.